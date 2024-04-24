TAYANNA рассекретила, как зарабатывает на жизнь и почему бывшие мужчины дают ей деньги

Украинская певица TAYANNA откровенно призналась, как зарабатывает на жизнь во время полномасштабной войны и почему бывшие избранники дают ей деньги.

Исполнительница, как и многие другие артисты, потеряла часть своего дохода из-за российского вторжения в Украину. Впрочем, Татьяна Решетняк, настоящее имя TAYANNA, пишет песни для других певцов и иногда дает концерты. Правда, сейчас большинство выступлений знаменитости – это благотворительные, и средства она за них не берёт.

"В основном это написание песен для других артистов. Пока что так. Есть, конечно, концерты, выступления, многие из них – благотворительные. Почти на все, что мне предлагают, откликаюсь. Потому что понимаю, что сейчас отказываться и крутить носом – такого не может быть", — рассказала TAYANNA в интервью Oboz.ua.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Исполнительница также удивила, что ей финансово могут помогать бывшие мужчины. Артистка говорит, что после разрыва осталась с ними в отличных отношениях. Один бывший TAYANNA помог заплатить за обучение сына в школе, а другой давал певице деньги на жизнь.

"Я не могу сказать конкретно, потому что ежемесячно ситуация разная. Ну, и понятно, когда есть собственное жилье, то это значительно упрощает жизнь. Плюс мои бывшие мужчины – щедрые и добрые, очень мне помогают. Один помогает заплатить за школу моему сыну, другой давал деньги на жизнь. У меня хорошие отношения со многими бывшими. Хотя я сейчас так говорю, будто у меня их сто! Нет, но хорошие отношения с некоторыми – это правда. Наверное, и они знают и чувствуют, что я хороший человек. И им не все равно", — рассказала артистка.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

В основном бывшие певицы сами проявляют инициативу, чтобы ей помочь. Но, как говорит TAYANNA, были такие случаи, что она просила о помощи. Тогда бывшие мужчины знаменитости тоже не оставляли ее в беде.

"Были такие моменты, когда действительно очень нужна была помощь. Я звонила — и мне привозили деньги. Очень благодарна за такую помощь. И считаю, что это нормально, когда мужчина помогает женщине", — добавила знаменитость.

Напомним, недавно певица Санта Димопулос призналась, как зарабатывает на жизнь после развода с мужем-бизнесменом. Также исполнительница рассказала о своем бизнесе, которым владеет уже 10 лет.

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