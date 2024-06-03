TAYANNA рассекретила, сколько зарабатывает и тратит в месяц во время войны

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, рассказала, сколько зарабатывает и сколько тратит в месяц во время полномасштабной войны.

Артистка призналась, что у нее нет стабильного дохода. Каждый месяц суммы заработков TAYANNA разные. Исполнительница в интервью Славе Демину рассказала, что может получить доход в 1-2 тысячи долларов, а может только 500 долларов.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Нет стабильного заработка. Не могу конкретно сказать, потому что ежемесячно заработок совершенно разный. Можно в месяц заработать тысячу долларов, можно две тысячи долларов, а можно 500 долларов. Как-то так", — поделилась артистка.

В месяц исполнительница обычно тратит на обслуживание автомобиля, еду, коммунальные услуги, кружки для сына, а также его частную школу. TAYANNA отметила, что обычно ей необходимо иметь не менее тысячи долларов.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Заработок в месяц не может быть меньше тысячи долларов, потому что еще школа частная у сына", — добавила исполнительница.

Напомним, недавно певец Павел Зибров откровенно рассказал о заработках. Также народный артист Украины рассекретил размер своей пенсии.

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