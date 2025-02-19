TAYANNA рассекретила свою новую профессию и поделилась важным достижением

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, рассекретила новую профессию.

Знаменитость попробовала себя в кардинально ином амплуа, правда, тоже творческом. Кроме певческой карьеры исполнительница начала писательскую. Более того, артистка уже и успела написать свою первую книгу, которая получила название "История одной женщины".

С помощью творчества TAYANNA поделится о самом интимном – чувствах. "История одной женщины" – это размышления с элементами поэзии о любви, которая появляется неожиданно и изменяет человека. Через поэтические строки и внутренние монологи TAYANNA рассуждает о хрупком балансе между близостью и одиночеством, магнетизмом чувств и рациональностью разума.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

В книге певица исследовала вопрос о том, как любовь может быть и вечностью, и мгновением, и о том, что настоящие чувства иногда требуют не только страсти, но и смирения, мудрости и способности отпустить.

Напомним, недавно артист MELOVIN рассказал о своей новой профессии. Исполнитель также подробно раскрыл, чем сейчас занимается.

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