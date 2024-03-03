TAYANNA рассказала о болезненном общении ее сына с отцом-россиянином: "У ребенка есть травма"

Украинская певица TAYANNA призналась, находится ли сейчас в отношениях, и рассказала о болезненном общении ее сына с отцом-россиянином.

В частности, артистка родила Даниэля от российского саунд-продюсера Егора Глеба. 11-летний сын певицы редко общается с отцом. Как призналась TAYANNA в программе "Ближче до зірок", это именно из-за Глеба. К слову, бывший муж артистки редко проявляет инициативу. Более того, знаменитость иногда задумывается, стоит ли вообще Даниелю общаться с папой, ведь парню тяжело дается это, а в последний раз, когда отец появился в его жизни, он пережил приступ тревожности.

TAYANNA с сыном / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Сейчас общается. У нас папа "подлетная птица": на некоторый период появляется, а потом исчезает. У ребенка есть травма, когда он появляется. У него в последний раз, когда появился отец, случился приступ тревожности, он начал задыхаться. С этой стороны я сижу и иногда думаю, стоит ли ему вообще общаться с отцом. Я стараюсь просто ему говорить, что делай так, как ты чувствуешь. ", – поделилась знаменитость.

Также TAYANNA рассказала и о своей личной жизни. Как призналась артистка, сейчас она одинока. У певицы пока что не получилось построить отношения. Также артистка поделилась, что и в Сети у нее не получается с кем-нибудь познакомиться, ведь мужчин пугает ее публичность.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Ходит по этой земле свободная женщина, ходит себе ходит, а никого не нашла. Может, еще произойдет это. Надо понимать, если в соцсетях есть "синяя галочка", то она уже отпугивает некоторых мужчин", — призналась артистка.

Напомним, ранее TAYANNA прокомментировала разрыв сотрудничества с продюсером Аланом Бадоевым. Также знаменитость высказалась о родном брате, который во время войны уехал в Россию и строит там карьеру.

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