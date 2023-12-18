TAYANNA рассказала, общается ли ее 11-летний сын с известным отцом-россиянином

Украинская певица TAYANNA ответила, общается ли ее сын Даниэль с отцом-россиянином, известным продюсером Егором Глебом, во время полномасштабного вторжения.

Так, артистка призналась, что пока Даниэль не созванивается с отцом, проживающим в ОАЭ. Впрочем, она вспомнила, как год назад зимой отвезла сына к нему в Дубай. Певица хотела, чтобы ее экс-избранник помог утешить их сына после длительных стрессов на фоне войны.

"Сейчас нет. У него вообще наплывами просыпается любовь к ребенку. То он есть, то его нет. Зимой, почти год назад был такой наплыв, виделись с ним. Мы прилетели в Дубай. Я хотела, чтобы Даниэль с ним пообщался, повидался. И поскольку он пережил очень большой стресс с началом полномасштабного вторжения, я хотела, чтобы он душевно успокоился, побыл с отцом немного. Он побыл. И мы поехали назад", – рассказала певица в программе "Пекельні борошна".

TAYANNA с сыном / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Артистка намекнула, что россиянину тяжело дается родительская забота и опека над сыном. По ее словам, для этого нужно пример из семьи.

"Мне кажется, чтобы быть отцом, нужно дорасти морально до этого. И это должно быть врожденным. Когда у человека нет правильного примера из семьи, то потом тяжело", – поделилась TAYANNA.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

К тому же знаменитость рассказала, что 11-летний Даниэль скучает по папе и ему "хочется мужского внимания, пойти с кем-нибудь в футбол поиграть". TAYANNA призналась, что это ее огорчает. Однако, она пытается самостоятельно максимально уделять сыну внимание.

Напомним, недавно Даша Квиткова организовала благотворительное мероприятие для поддержки онкобольных детей и установления рекорда Украины. Присоединиться к светлой цели также решил ряд артистов. Среди них была и TAYANNA.

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