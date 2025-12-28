TAYANNA с маленькими балеринами феерично открыла первый за четыре года выпуск "Танцев со звездами"

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA с маленькими балеринами феерично открыла первый за четыре года выпуск шоу "Танцы со звездами".

Танцевальный проект наконец-то вышел в эфир. Благотворительный предновогодний выпуск шоу открывала певица TAYANNA. Артистка в роскошном белом вечернем платье под инструментальное аккомпанирование исполнила популярную рождественскую песню All I Want for Christmas Is You.

Номер TAYANNA представляла не сама. Позже к ней присоединились маленькие балерины - ученицы балетного колледжа имени Татьяны Таякиной. Девушки покоряли эффектной хореографией.

Открытие "Танцев со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

Кстати, именно во время номера-открытия на паркете появились судьи. В благотворительном предновогоднем спецвыпуске участников будут оценивать артист Дмитрий Монатик, певица Наталья Могилевская, балерина Екатерина Кухар и хореограф-военный Дмитрий Дикусар, который в период съемок находился в отпуске.

Также впервые на паркет вышли и звезды, которые в паре со своими танцорами уже начинают демонстрировать хореографические умения и покорять сердца зрителей.

Открытие "Танцев со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

Отметим, предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами" имеет благотворительную цель. Все собранные во время голосования за победителя средства будут переданы на прицельную эвакуацию раненых военных, что помогает спасти жизни.