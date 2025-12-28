- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 532
- Время на прочтение
- 1 мин
TAYANNA с маленькими балеринами феерично открыла первый за четыре года выпуск "Танцев со звездами"
Также к номеру-открытию присоединились как и судьи, так и звездные участники.
Украинская певица TAYANNA с маленькими балеринами феерично открыла первый за четыре года выпуск шоу "Танцы со звездами".
Танцевальный проект наконец-то вышел в эфир. Благотворительный предновогодний выпуск шоу открывала певица TAYANNA. Артистка в роскошном белом вечернем платье под инструментальное аккомпанирование исполнила популярную рождественскую песню All I Want for Christmas Is You.
Номер TAYANNA представляла не сама. Позже к ней присоединились маленькие балерины - ученицы балетного колледжа имени Татьяны Таякиной. Девушки покоряли эффектной хореографией.
Кстати, именно во время номера-открытия на паркете появились судьи. В благотворительном предновогоднем спецвыпуске участников будут оценивать артист Дмитрий Монатик, певица Наталья Могилевская, балерина Екатерина Кухар и хореограф-военный Дмитрий Дикусар, который в период съемок находился в отпуске.
Также впервые на паркет вышли и звезды, которые в паре со своими танцорами уже начинают демонстрировать хореографические умения и покорять сердца зрителей.
Отметим, предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами" имеет благотворительную цель. Все собранные во время голосования за победителя средства будут переданы на прицельную эвакуацию раненых военных, что помогает спасти жизни.