TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Украинская певица TAYANNA сделала жесткое заявление об украинском шоу-бизнесе.

Артистка на проекте «ЖВЛ представляет» призналась, что практически ни с кем не дружит с коллегами по цеху. По словам исполнительницы, дружбу заводить достаточно сложно. Правда, у TAYANNA все же есть близкий человек в шоу-бизнесе — это певица Марта Адамчук. Исполнительница призналась, что ее с коллегой сблизил родной город Черновцы.

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«В шоу-бизнесе нет друзей, вне шоу-бизнеса — да. Мне кажется, что это тяжело, наверное, и это неуместно. Это, наверное, как на работе дружить с кем-то или не дружить. У меня есть несколько друзей в шоу-бизнесе. Одна из них — Марта Адамчук, потому что мы из Черновцов», — призналась артистка.

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TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Также TAYANNA объяснила, почему же на самом деле не имеет друзей. Артистка подчеркнула, что здесь дело не в конкуренции. По словам исполнительницы, звезды заняты развитием карьеры, так что просто нет времени, чтобы поддерживать дружеские отношения.

«Дружбы нет, потому что мы все заняты, все работаем. Здесь даже не о конкуренции, зависти или еще что-то. Здесь, наверное, о том, что времени нет, чтобы поддерживать вот эти дружеские отношения», — объяснила исполнительница.

Напомним, недавно TAYANNA показала изнутри съемную квартиру, где сейчас живет вместе с сыном. Артистка продемонстрировала, как устроила свой быт.

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