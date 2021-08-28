TAYANNA сообщила, что больше не одинока и показала своего возлюбленного

TAYANNA сообщила, что больше не одинока и показала своего возлюбленного

Избранником звезды стал темноволосый красавец.

Украинская певица TAYANNA, которая недавно вместе с Джамалой порадовала клипом на их дуэтную композицию, изрядно заинтриговала поклонников.

О своей личной жизни исполнительница говорит не часто. Однако, она решила раскрыть один секрет своим фанатам. Певица в сторис на своей странице в Instagram рассказала, что у нее есть любимый человек.

TAYANNA со своим любимым / instagram.com/tayanna_reshetnyak

«Результат моих практик. Но если без шуток, это прежде всего результат моей работы над собой», — заинтриговала TAYANNA.

TAYANNA показала своего возлюбленного / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Однако, пока знаменитость ничего больше не сообщает: ни кто он такой, ни его имени, ни лица. Хотя благодаря фотографии видно, что он темноволосый и выше певицы. Также, звезда пообещала в ближайшее время все рассказать.

Напомним, если в личной жизни у исполнительницы все хорошо складывается, то с транспортом певице везет не всегда. Недавно TAYANNA пожаловалась на "Укрзализныцю". В ее купе были тараканы, плесень и пыль.

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