TAYANNA сообщила о вражеском "прилете" возле нее и показала последствия: "Это какой-то ад"

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, сообщила о вражеском "прилете" рядом с ее домом.

В ночь на 27 декабря российские оккупанты массированно обстреляли Украину. Певица TAYANNA говорит, что рядом с ее домом попал "Шахед". К счастью, никто не пострадал. Однако дома загорелись, что их до сих пор тушат.

"Просто прилетел "Шахед". Это какой-то ад. Здесь все еще до сих пор взрывается, потому что дома на газу", - делится певица.

Пожар после обстрела до сих пор тушат / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA также обратилась к фанатам за помощью. Артистка говорит, что "прилет" был также рядом с домом престарелых. Сейчас их эвакуируют. TAYANNA же поделилась, что сейчас крайне необходимы одеяла, одежда, обувь. Поэтому, она попросила фанатов, у кого есть возможность, помочь с этим.

Пожилым людям необходима помощь / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

"У меня здесь возле дома просто "прилет" и возле дома пожилых людей. Сейчас мы эвакуируем всех дедушек, бабушек. И сейчас очень нужна одежда, обувь, одеяла - все что есть! Потому что людей 20. Пожалуйста. Малоземельная 14/1", - обратилась певица.

Пост TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

