TAYANNA в элегантном топе и мини-юбке празднует свое 41-летие: кто из звезд поздравил певицу

Артистка поблагодарила своих родителей за жизнь.

TAYANNA

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Сегодня, 29 сентября, украинская певица TAYANNA, она же Татьяна Решетняк, празднует свой день рождения.

Звезде исполнился сорок один год и по случаю праздника TAYANNA опубликовала соответствующий пост в Instagram. Артистка поделилась яркими новыми фотографиями, на которых предстала в эффектном топе из бусин и пышной мини-юбке. Знаменитость нежно поблагодарила родителей за жизнь.

"Сорок один. Спасибо маме с папой за жизнь", — написала исполнительница и дополнила слова лаконичным белым эмоджи-сердечком.

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

В комментариях под публикацией поклонники засыпали звезду теплыми словами и поздравлениями. Среди многочисленных пожеланий нашлись и теплые поздравления от коллег TAYANNA — участников группы The Hardkiss, танцовщицы Илоны Гвоздевой, певицы Алены Омаргалиевой и многих других:

  • Поздравляю, крошка!

  • С Днем Рождения тебя, Таяночка! Ты невероятно талантливая, красивая и глубокая! Пусть в твоей жизни будет много радости, вдохновения и любви

  • Будь счастливой и пусть исполнятся все мечты!

Напомним, недавно Екатерина Осадчая трогательно поздравила с 23-летием старшего сына Илью и показала совместные фото. Ведущая поделилась теплыми словами и показала нежные семейные кадры с именинником.

