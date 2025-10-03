TAYANNA восхитила фото со своим сыном-"дракончиком" и растрогала поздравлением с его 13-летием

TAYANNA с сыном / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, сообщила о важном празднике в ее семье.

У сына знаменитости Даниэля день рождения. Мальчику исполняется уже 13 лет. Поэтому, артистка в своем Instagram поздравила первенца с праздником. Исполнительница опубликовала серию фотографий с Даниэлем. На кадрах можно разглядеть, как ее сын заметно подрос и изменился.

Кроме того, артистка адресовала сыну теплые и приятные слова. Исполнительница поблагодарила Даниэля, что именно она его мама. Также певица отметила, что бесконечно его любит. TAYANNA желает сыну вырасти достойным человеком и быть очень сильно счастливым.

"Мой сыночек, душа моя родная, мой мотиватор, мое сердце. Я тебе желаю счастья и вырасти достойным человеком. Я тебя безгранично люблю, хоть мы и спорим, кто кого больше и дольше любит, но пришли к согласию, что одинаково, потому что когда-то я у Бога попросила тебя, а ты выбрал меня, за что я тебе благодарна. Ты мой учитель и проявление безусловной любви. Мой дракончик", - обратилась к сыну артистка, который родился в год Дракона.

