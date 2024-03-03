TAYANNA высказалась о разрыве сотрудничества с Бадоевым и о брате, который сбежал в РФ: "Совершила ошибку"

Артистка прокомментировала, что ее родной брат во время войны уехал в Россию и строит там карьеру.

Украинская певица TAYANNA высказалась о разрыве сотрудничества с продюсером Аланом Бадоевым.

К слову, режиссер и исполнительница прекратили работать вместе, ведь истек срок их контракта. Артистка не стала его продолжать, потому что хотела посвятить себя семье. Сейчас TAYANNA признается, что сделала ошибочное решение.

"У меня нет к Алану каких-либо претензий, вопросов. У нас просто закончился контракт. Сейчас я уже понимаю, что совершила ошибку. Потому что я отдалась полностью чувствам. У меня появился парень, и я думаю: "Ну все, буду строить семью, выйду замуж". И начала забивать на самореализацию", — рассказала TAYANNA на шоу "Ближче до зірок".

Алан Бадоев / Фото: instagram.com/alanbadoev

Певица убеждена, что раньше инфантильно принимала решение. Это исполнительница поняла только после начала полномасштабной войны, когда из Бали вернулась в Украину. Сейчас TAYANNA пошла к психологу, чтобы проработать свои внутренние проблемы.

"Когда мы разошлись с Аланом, я уехала на Бали. Потом началась война, я разошлась с парнем. Когда вернулась в Украину, у меня случился момент, когда просто все сферы моей жизни обнулились. Тогда я увидела себя со стороны. Когда я увидела, что где-то какая часть меня была инфантильной, обиженной маленькой девочкой, я тогда пошла к психологу", — поделилась артистка.

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Также знаменитость прокомментировала поступок своего родного брата Миши Марвина, который после начала полномасштабной войны уехал в Россию и продолжает там строить свою карьеру. Певица четко дала понять, что не отвечает за его решение и объяснять это должен только он.

"Я эту тему не поднимаю, потому что, как говорится, не трогай что-то плохое, и оно не будет рассеиваться. Я за то, чтобы люди нести ответственность за себя. Не кто-то за кого-то", — высказалась артистка.

TAYANNA и Миша Марвин / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Напомним, недавно TAYANNA вместе с мамой отдыхала в экзотической стране. Артиста показывала, как проходил их отпуск в Индии.

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