TAYANNA заговорила о будущей свадьбе и раскрыла подробности личной жизни

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Украинская певица TAYANNA, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, заговорила о свадьбе и честно призналась, свободно ли сейчас ее сердце.

Исполнительница раскрыла подробности личной жизни. В частности, на проекте "Тур зірками" артистка призналась, свободно ли ее сердце сейчас. Исполнительница говорит, что влюблена, но в свою жизнь. Избранника у TAYANNA нет. Если же звезда раньше из-за этого беспокоилась, что сейчас она приняла и то, что самой тоже можно чувствовать себя счастливой.

"Я как-то смирилась с мнением, что в принципе можно быть одной, можно тоже жить одной счастливо и классно. Конечно, в паре лучше, больше развития, чувствуешь себя женщиной", - говорит артистка.

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TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Тем не менее, певица мечтает выйти замуж. Более того, исполнительница даже уже знает, какой будет ее будущая свадьба. Артистка хотела бы организовать праздник где-нибудь возле океана или в Карпатах. По словам знаменитости, свадьба должна быть на природе в кругу самых близких и родных без лишней помпезности.

"Конечно, мечта никуда не ушла, она остается. Я вижу свою свадьбу где-то на берегу океана или в Карпах, но обязательно на улице. Это должно быть на природе, красиво, но не пафосно. Это должно быть тепло, атмосфера уютная как семейная, очень мало гостей, в основном родня и близкие друзья", - поделилась артистка.

Напомним, недавно TAYANNA рассказала о своей серьезной зависимости. Также исполнительница рассекретила, как одолевала ее.