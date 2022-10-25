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TAYANNA заинтриговала фанатов фото в роскошном свадебном платье: "А где жених?"

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TAYANNA заинтриговала фанатов фото в роскошном свадебном платье: "А где жених?"

TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Певица появилась на фото в наряде невесты.

Украинская исполнительница TAYANNA озадачила своих поклонников новой фотографией, на которой позировала в шикарном свадебном платье.

Черно-белые фото певица обнародовала на своей странице в Instagram. На ней Татьяна (настоящее имя артистки) сидела, сложа руки в молитве. На шее и запястьях певицы были ее любимые плетеные украшения.

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak
TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь. Мечтай как умеешь, искренне от чистого сердца...", — написала под фотографией TAYANNA.

В сторис исполнительница также добавила кадр в свадебном платье и роскошной, длинной фате.

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak
TAYANNA / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Серия фото очень заинтриговала поклонников TAYANNA. В комментариях фаны принялись делиться своими догадками по поводу свадьбы, а некоторые уже успел поздравить артистку.

  • А где жених?
  • Невероятная невеста! Поздравляю!
  • Уже можно поздравить?
  • А может, это со съемок клипа?

Напомним, недавно TAYANNA вместе с Верой Брежневой спели в дуэте украиноязычную песню о вышиванку.

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