TAYANNA заинтриговала фанатов фото в роскошном свадебном платье: "А где жених?"

Певица появилась на фото в наряде невесты.
Украинская исполнительница TAYANNA озадачила своих поклонников новой фотографией, на которой позировала в шикарном свадебном платье.
Черно-белые фото певица обнародовала на своей странице в Instagram. На ней Татьяна (настоящее имя артистки) сидела, сложа руки в молитве. На шее и запястьях певицы были ее любимые плетеные украшения.
"Мечты приведут тебя туда, куда ты хочешь. Мечтай как умеешь, искренне от чистого сердца...", — написала под фотографией TAYANNA.
В сторис исполнительница также добавила кадр в свадебном платье и роскошной, длинной фате.
Серия фото очень заинтриговала поклонников TAYANNA. В комментариях фаны принялись делиться своими догадками по поводу свадьбы, а некоторые уже успел поздравить артистку.
- А где жених?
- Невероятная невеста! Поздравляю!
- Уже можно поздравить?
- А может, это со съемок клипа?
Напомним, недавно TAYANNA вместе с Верой Брежневой спели в дуэте украиноязычную песню о вышиванку.
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