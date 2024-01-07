Тайные романы украинских звезд: с кем встречались Дантес, Астафьева, Андраде и другие

Украинские знаменитости обычно делятся с поклонниками подробностями личной жизни и откровенно рассказывают о второй половинке.

Однако иногда звезды тщательно скрывают свои отношения, особенно, когда они встречаются с коллегами по цеху. Когда становится известно о тайном романе той или иной знаменитости, поклонники могут быть по-настоящему удивлены.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку о романах украинских звезд, которые тщательно скрывались от публики.

Светлана Тарабарова и Владимир Дантес

Исполнители познакомились на музыкальном проекте "Фабрика звезд", где они участвовали вместе. Между артистами вспыхнула искра, и они стали встречаться. Тарабарова и Дантес были вместе почти три года и даже думали пожениться. Однако этому не суждено было случиться. Светлана и Владимир разошлись. Как говорила сама певица, их отношения были токсичными и без уважения друг к другу.

Светлана Тарабарова и Владимир Дантес

MamaRika и Стас Шуринс

Еще одна звездная пара, которая появилась благодаря "Фабрике звезд" – это MamaRika, которая тогда была Эрикой, и Стас Шуринс. Влюблены были вместе около года, однако разошлись. Как говорила MamaRika, после разрыва они прекратили общение. Исполнительница отмечала, что сейчас они чужие друг другу люди.

MamaRika и Стас Шуринс

Даша Астафьева и Миша Крупин

Между певицей Дашей Астафьевой и лидером группы "Коррупция" Мишей Крупиным в свое время был роман. Парочка скрывала свои романтические отношения. Тем не менее, роман не закончился хеппи-эндом. После разрыва у пары получилось сохранить теплые дружественные взаимоотношения.

Миша Крупин, Даша Астафьева

Michelle Andradе и Nikita Lomakin

Артисты познакомились в 2013 году на талант-шоу "Х-фактор". На момент их знакомства Мишель было 17 лет, а Никите – 15. Сначала они только дружили, а впоследствии дружеские отношения переросли в романтические. Роман знаменитостей длился пять лет. Как рассказывал Ломакин, именно он принял решение разойтись, ведь построить здоровые отношения мешала ревность Мишель.

Michelle Andradе и Nikita Lomakin / Фото: karavan.ua

Alyosha и Вадим Лисица

Украинская певица Alyosha находилась в отношениях с продюсером Вадимом Лисицей в течение семи лет. Пара разошлась в 2011 году. Как говорил Лисица, именно он стал причиной разрыва, ведь для него якобы творчество было важнее личных отношений.

Alyosha и Вадим Лисица / Фото: УНИАН

TAYANNA и Филипп Коляденко

Артисты держали свои отношения в тайне. Однако в 2019 году TAYANNA откровенно рассказала, что между ними действительно был роман. По словам артистки, построить здоровые отношения им мешала разница в возрасте. К слову, Филипп был младше TAYANNA на восемь лет. Кроме того, певица не хотела тяготить молодого музыканта, поэтому приняла решение уйти от него.

TAYANNA и Филипп Коляденко

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