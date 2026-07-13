Тайный брак Артема Пивоварова: на ком певец женился и фото его избранницы

Артем Пивоваров и Дарья Чередниченко

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Украинский певец Артем Пивоваров, который годами тщательно скрывал личную жизнь, похоже, больше не холостяк. Внимательные поклонники заметили деталь, которая может свидетельствовать о том, что артист тайно женился на своем многолетнем менеджере Дарье Чередниченко.

Несмотря на то, что сам исполнитель никаких официальных заявлений не делал, неожиданную подсказку фанаты обнаружили при оформлении заказов в фирменном магазине Пивоварова. В банковских реквизитах для оплаты менеджер была указана как ФЛП Дарья Пивоварова, хотя раньше носила фамилию Чередниченко. Именно эта деталь, опубликованная блогером Богданом Беспаловым, вызвала волну обсуждений в Сети и предположения, что влюбленные уже официально стали супругами.

Пост Богдана Беспалова

Поэтому редакция сайта ТСН.ua собрала интересные подробности личной жизни Артема Пивоварова и как начинался его роман с коллегой-красавицей Дарьей.

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Так, слухи о романе Артема и Дарьи появились еще много лет назад. Говорят, что их отношения зародились примерно в 2017 году, когда девушка уже работала в команде артиста. С того времени она сопровождает Пивоварова на концертах, гастролях и в международных поездках, оставаясь его неизменным менеджером. Соответствующим контентом Дарья делится в Instagram.

Дарья Чередниченко

Дарья Чередниченко

Хотя пара никогда открыто не подтверждала роман, поклонники неоднократно обращали внимание на их особое взаимодействие. Фаны замечали химию и нежные взгляды между ними во время концертов, посвящения строк, одинаковые кольца, совместный отдых и многочисленные совпадения, которые только подогревали слухи об их отношениях.

Интересно, что еще восемь лет назад Артем фактически раскрыл свои чувства в клипе «Моя Ніч». Именно Дарья сыграла в видеоработе роль музы с арфой. Перед камерой влюбленные не скрывали нежности и страстно целовались.

В настоящее время в соцсетях артиста и его избранницы почти нет общих романтических фотографий. Оба в большинстве своем публикуют кадры по работе и с командой, сознательно оберегая частную жизнь от посторонних глаз. В то же время архивные посты звездной пары с 2014 года сохранили немало личных моментов, где они обнимаются, целуются и проводят время вместе.

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Артем Пивоваров и Дарья Чередниченко / © Фото из открытых источников

Артем Пивоваров и Дарья Чередниченко / © Фото из открытых источников

Артем Пивоваров и Дарья Чередниченко / © Фото из открытых источников

Сам Пивоваров два года назад официально подчеркивал, что его сердце занято. Он не раскрывал никаких подробностей, но уверял, что «не забывает жить для кого-то одного», ведь «так же нуждается во внимании, любви, сексуальном и физическом контакте, как и все». И это пока остается его едва ли не единственным четким комментарием на тему личной жизни.

На даный момент Артем Пивоваров и Дарья не подтвердили, но и не опровергли информацию о вероятной женитьбе. Но поклонники постоянно следят за каждым шагом артиста.

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