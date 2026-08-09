Тайный "сын" и дети от разных женщин: что известно о потомках Пономарева и его новой любви

Александр Пономарев с детьми / © ТСН

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9 августа народный артист Украины Александр Пономарев отмечает день рождения. Ему исполняется 53 года.

За более три десятилетия на сцене певец получил миллионы поклонников, но личную жизнь всегда тщательно оберегал от посторонних глаз. В частности, артист редко показывает детей и почти не рассказывает об их успехах.

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Несмотря на закрытость, известно, что Пономарев воспитал троих детей. Он отец дочери Евгении и сына Александра, а также Зои Мозговой — дочери своей бывшей жены, продюсерки Елены Мозговой, которую воспринимал за родную. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выглядят наследники артиста и как сложилась их жизнь.

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Александр Пономарев-младший, 19 лет

Единственный сын артиста родился 15 февраля 2007 в браке Пономарева с Викторией Мартынюк. Супруги прожили вместе шесть лет и развелись в 2012-м, однако певец продолжил активно участвовать в воспитании сына.

Александр-младший ведет непубличный образ жизни и избегает излишнего внимания. Его фотографии появляются в соцсетях отца лишь редко — преимущественно в день рождения. Поклонники каждый раз отмечают, что юноша очень похож на папу. Юноша унаследовал серые глаза, вьющиеся волосы, широкие брови и мягкие черты лица. За последние годы парень заметно возмужал и превратился в статного красавца.

Александр Пономарев с сыном / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Александр Пономарев с сыном / © instagram.com/oleksandrponomarov

Александр Пономарев с сыном / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Евгения Пономарева, 27 лет

Евгения — общая дочь Александра Пономарева и Елены Мозговой. В отличие от своих знаменитых родителей, она выбрала жизнь вне публичности. Дочь певца не дает интервью, не ведет открытые страницы в соцсетях и редко попадает в объективы камер.

По даным украинских СМИ, уже более пяти лет Евгения живет в Португалии, где работает в сфере брокерства и инвестиций. Сам Пономарев и Мозгова лишь иногда делают исключение и делятся архивными фотографиями с дочерью, поздравляя ее с днем рождения.

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Также известно, что Евгения предлагала семье позаботиться об их убежище в Европе во время войны, но они остаются в Украине со своими семьями.

Александр Пономарев с дочками Евгенией и Зоей / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Александр Пономарев с дочерью Евгенией / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Зоя Мозговая, 32 года

Зоя — дочь Елены Мозговой от предыдущих отношений. Во время брака с продюсером Пономарев воспитывал девушку как родную, поэтому между ними до сих пор сохранились теплые отношения.

Сегодня Зоя занимается современным искусством, участвует в международных выставках и реализует творческие проекты, популяризируя украинскую культуру. Она активно ведет соцсети, много путешествует и открыто говорит о личной жизни.

Зоя Мозговая и ее картины / © instagram.com/matatatahakuna

Несколько лет назад Зоя совершила каминг-аут и ныне счастлива вместе со своей невестой, имеющей двоих детей. Сам Пономарев ранее отмечал, что уважает выбор приемной дочери, ведь каждый выбирает свой путь.

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Зоя Мозговая с невестой / © instagram.com/matatatahakuna

Слухи о «тайном сыне» от Марии Яремчук

Личная жизнь Пономарева неоднократно становилась поводом к слухам. Одной из самых громких стала история после рождения первенца у певицы Марии Яремчук. В Сети начали активно предполагать, что именно Пономарев мог быть отцом мальчика.

Впрочем, артисты лично опровергли эти домыслы. Музыкант объяснил, что действительно родился с Марией и стал отцом, но только крестным. Впоследствии и сама Яремчук подтвердила, что отцом ребенка является другой мужчина, имя которого он не разглашает. Также в секрете артистка держит фото малыша и его имя. Известно только, что мальчик появился на свет в Черновцах.

Мария Яремчук, Александр Пономарев

Личная жизнь Пономарева сейчас

После двух разводов певец практически перестал комментировать личную жизнь. В то же время за последние годы ему приписывают роман с концертным директором Софией. Поводом для слухов стали их общие появления и фотографии в соцсетях.

Примечательно, что в январе прошлого года шоумен Юрий Горбунов проговорился, что его друг-артист уже 10 лет в браке. Однако имени избранницы и других подробностей не раскрыл.

Александр Пономарев с вероятной любимой в компании друзей / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Сам Пономарев ни разу официально не подтверждал, что София является его избранницей, поэтому информация об их отношениях остается на уровне предположений. Несмотря на постоянное внимание к личной жизни, артист и дальше не спешит открывать подробности семейного счастья и наслаждается им вне камер.

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