ТЦК прокомментировал задержание двух музыкантов известной певицы перед концертом: "Находился в розыске"

Представители Ровненского областного ТЦК прокомментировали задержание мужского состава музыкального коллектива Оли Цыбульской, в результате чего ее запланированный концерт в Ровенской области не состоялся.

По официальным данным, все участники были задержаны в соответствии с действующим законодательством. Так, на въезде в город Вараш в ходе проверки документов музыкантов было установлено, что некоторые из них нарушили закон. В частности, один уклонялся от обновления военно-учетных данных, а другой в целом пренебрег обязательным пребыванием на учете в ТЦК.

"Участники группы Ольги из числа мужчин мобилизационного возраста, были задержаны во время проверки документов представителями Национальной полиции Украины и доставлены в Варасский ТЦК и СП в связи с тем, что один из них находился в розыске за нарушение и уклонение от обновления военно-учетных данных, а другой участник группы вообще не состоял на учете ни в одном из ТЦК и СП Украины", — сообщает Ровенское областное ТЦК в Facebook.

Ровненский областной ТЦК прокомментировал задержание команды Оли Цыбульской

Сейчас мужчины-музыканты проходят ВЛК на проверку пригодности к службе. ТЦК объяснил, что в случае признания их пригодными, они оба будут направлены на обучение и в дальнейшем будут нести службу в ВСУ.

"Задержание нарушителей военного учета происходило в четком соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Никаких нарушений в действиях представителей Национальной полиции Украины и ТЦК и СП не было. В настоящее время оба гражданина Украины уведомлены и проходят ВЛК, по прохождению которого будет определена их пригодность к военной службы. В случае признания их пригодными к прохождению военной службы, они будут направлены для дальнейшего прохождения базовой общей военной подготовки в один из учебных центров Вооруженных Сил Украины", — говорится в заявлении.

Читайте также: