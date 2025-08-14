Театр на Подоле возмутил реакцией на скандал вокруг Темляка, которого обвинили в насилии и развращении

Константин Темляк

В Театре на Подоле отреагировали на скандал вокруг актера Константина Темляка, которого бывшая девушка обвинила в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней.

Свой комментарий заведение опубликовало на странице в Instagram. В театре заверили, что осуждают любые проявления насилия над человеком. Что же касается обвинений в отношении Темляка, то узнали об этом все вместе с общественностью. Также в театре, где работает Темляк с 2017 года, добавили, что артист хорошо себя зарекомендовал. В частности, его знают как ответственного и трудолюбивого актера.

"Константин Темляк работает в Театре на Подоле с 2017 года. 17 апреля 2024 года актер был мобилизован. Сейчас он находится в рядах ВСУ. О факте насилия мы узнали одновременно с общественностью. Константин зарекомендовал себя как ответственный и трудолюбивый актер, никаких нареканий от коллег не поступало", - говорится в сообщении театра.

Реакция Театра на Подоле на скандал вокруг Константина Темляка / © instagram.com/theatre_on_podil

Однако такая реакция возмутила Сеть. Поскольку под постом было запрещено оставлять комментарии, пользователи высказывали свое мнение под другими. В частности, не понятна дальнейшая судьба Константина Темляка в театре. В посте не говорилось ни о его отстранении от работы, ни об увольнении. Также в театре не осудили именно поведение артиста. Поэтому, сейчас от заведения требуют извинений и конкретных действий.

Поскольку вы под постом, которое является ничтожной реакцией, закрыли комментарии, то напишу здесь: 1) нет, неочевидно, что вы против насилия 2) поведение актера, который является абьюзером и развратителем несовершеннолетнего лица, и не должно было быть таким же в театре - теперь важно, как вы отреагируете на это, потому что в вашем посте - ноль действий.

Театр должен быть местом, где формируется культура, а не институцией, которая терпит насильников, прикрываясь их харизмой. Когда вы занимаете такую позицию, вы становитесь соучастниками культуры безнаказанности. Пока этого не будет сделано, ваши слова о "гуманизме" выглядят пустой и лицемерной ширмой.

Вы призываете не замалчивать факты о насилии и при этом закрываете комментарии? Очень логично.

Скандал вокруг Константина Темляка - что известно

На днях вокруг актера разгорелся громкий скандал. Бывшая девушка артиста, фотограф Анастасия Соловьева, рассказала, как страдала от физического и психологического насилия. Также она шокировала переписками с Темляком, где он поливает ее грязью, и показала видео, где Константин в состоянии опьянения неадекватно себя ведет. Оказалось, от таких действий актера страдала и другая его бывшая.

Впоследствии против Константина Темляка также посыпались обвинения в развращении. Девушка Маргарита показала переписку с артистом, где он писал ей письма с сексуальным подтекстом и присылал фото обнаженного полового органа. На тот момент ей было 15, и актер об этом знал.