Телеканал "1+1" готовит премьеру лирической комедии "Разница в возрасте"

В центре сюжета — судьбы родных сестер.

Телеканал "1+1" готовит для зрителей премьеру нового сериала "Разница в возрасте".

В лирической комедии расскажут историю двух сестер, которые по иронии судьбы вынуждены будут "поменяться возрастом", чтобы осуществить свою мечту. Главные роли в серале исполнят Дарья Егоркина и Ольга Атанасова. Производством продукта занимается кинокомпания "БРЕНДКОМ".

Дарья Егоркина / пресслужба каналу "1+1"

В центре сюжета - судьбы родных сестер - 26-летней Марго и 38-летней Екатерины. Так сложилось, что с самого детства они никогда не были близки. Во взрослой жизни почти не общаются и мало что знают друг о друге. Однако неожиданные трудности в жизни Екатерины, которые фактически выбивают почву из-под ног женщины, и безудержное желание Марго завоевать сердце любимого мужчины сводят двух сестер вместе. Для воплощения своих планов сестры решают поменяться местами – Марго будет выдавать себя за 38-летнюю, а Екатерина станет 26-летней. Две женщины - абсолютные противоположности кардинально изменят свой образ жизни, внешность и привычки, все ради того, чтобы стать счастливыми и достигнуть желаемых целей.

пресслужба каналу "1+1"

"Это яркая история с очень ритмичным и динамичным сюжетом. Наши героини на своем пути будут проходить множество сложных и интересных испытаний: часто очень жизненных, а иногда совсем, казалось бы, нереалистичных. Каждая из них будет идти к своей мечте и свой шанс они получат благодаря разнице в возрасте. И авантюра, которую они затеяли, будет способствовать личностному перевоплощению, изменениям жизненных убеждений и предубеждений, саморазвитию героинь", - рассказывает автор проекта и режиссер-постановщик картины Алексей Кирющенко.

пресслужба каналу "1+1"

Главные роли в новом проекте исполнят популярные украинские актеры: звезда сериала "За три дня до любви" Дарья Егоркина, актриса мелодрамы "Две матери" Ольга Атанасова, звезда сериала "Большие Вуйки. Дома лучше" Владимир Горянский.

Ольга Атанасова / пресслужба каналу "1+1"

В сериале снимаются Алексей Нагрудный, Нина Нижерадзе, актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, Лилия Ребрик, Стас Боклан, Александр Вертинский, Валентин Томусяк, Александр Безверхий, Эрик Абрамович, Сергей Деревянко, Инна Мирошниченко и другие.

пресслужба каналу "1+1"

Продюсеры сериала от телеканала 1+1 - Максим Кривицкий, Алена Еремеева и Дарья Жукова. Продюсеры от кинокомпании "БРЕНДКОМ" - Сергей Шевчук, Юрий Щиренко, Павел Поздняков. Автором проекта и режиссером-постановщиком стал Алексей Кирющенко. Автор сценария - Александр Куколенко.

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