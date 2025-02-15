Телеканал 1+1 Україна снимает новый проект "Колесо фортуни" и раскрыл первые подробности

Уже скоро зрители "1+1 Україна" увидят премьеру нового развлекательно-интеллектуального проекта "Колесо фортуни".

Шоу создано по оригинальному международному формату "Wheel of Fortune". Так, в каждом выпуске трое сообразительных украинцев будут соревноваться, угадывая фразы, зашифрованные в пазлах. Вопросы пазлов проверяют скорость мышления и эрудицию.

Раскроем несколько интересных фактов об ожидаемой премьере.

Вопросы викторины – об украинском языке, культуре и истории

Вопросы игры построены на пословицах и поговорках, текстах популярных песен, общеизвестных фразах из школы и быта, а также фактах с истории и географии. Поэтому испытать ловкость своего ума сможет каждый! Над разработкой вопросов работает команда во главе с Александром Авраменко, известным языковедом, педагогом и популяризатором украинского языка.

Колесо определяет ход игры

Внимание всех участников и зрителей приковано к большому яркому Колесу удачи, которое разделено на сектора с разными денежными суммами, бонусами и штрафами. Все зависит от везения участников: предугадать, на какой сектор покажет стрелка на колесе, или направить ее намеренно на желаемую сумму невозможно. Участник может знать правильный ответ, выстроить стратегию, но попасть на сектор "Банкрота" и все потерять.

"Колесо фортуни" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Шоу получило популярность зрителей в более чем 60 странах мира

Игра впервые вышла на экраны США в 1975 году на телеканале NBC, продолжается до сих пор, насчитывает 40 сезонов и является вторым наиболее популярным американским проектом, который собирается 21 миллион зрителей еженедельно. Локальные версии "Wheel of Fortune" выходят в более чем 60 странах мира.

Участники игры – обычные украинцы, всех возрастов и профессий

Однако шоу откроет стране и настоящие таланты и незаурядные личности. Например, мама в декрете Елена Шевченко, занявшая 2 место на Чемпионате Мира по 24-часовому бегу, преодолев за сутки 254,463 км без сна; Ольга Стеценко, родившаяся в Николаеве, имела свою школу немецкого языка и получила наивысшее отличие комика в Германии за трогательный стендап; Лина Дешвар, куратор учебной программы "Школа для кожного" для подростков и молодежи со сложными нарушениями развития; Кожушко Иван, основатель украинского театра мюзикла; 61-летний Виктор Гулеватый, изучающий английский язык и актерское мастерство в Университете третьего возраста и поющий в народном хоре "Явір".

"Колесо фортуни"

Участники смогут заработать деньги и ценные призы с помощью собственной эрудиции

Секторы Колеса удачи разделены на сегменты с разными денежными суммами – 50, 100, 150, 250, 1000 грн. Вращая Колесо, участники называют согласные буквы. Гласные буквы "покупаются" из суммы, выигранной в течение игры. Если буква находится в зашифованной фразе – эта сумма переходит на их счет. По результатам четырех раундов определяется финалист, которому удалось "заработать" самую большую сумму денег. В "Суперфинале" у него есть возможность добавить к своему выигрышу до 50 тыс. грн!

Ведущим легендарной викторины "Колесо фортуни" станет Юрий Горбунов.

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