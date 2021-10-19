Телеведущий Святослав Гринчук говорит о мифах и легендах в жизни юных украинцах и вспоминает свое львовское детство

Сегодня стриминг сервисы вроде Netflix, Disney +, а также разнопрофильные YouTube-каналы заполонили своим контентом уши и глаза всего мира, и мы с удовольствием потребляем их истории. Но сердца всегда будут помнить родное — фольклорное.

2021 год является для Украины, ведь наше государство стало уже совсем взрослым, 30-летним. Что это, как точка в истории, когда стоит остановиться от постоянного бега вперед и отвлечь хотя бы на секунду свой взгляд от историй мероприятия и взглянуть на наши, родные народные сюжеты? Вспомнить о наследие предков, обратиться к своей душе и напомнить себе те время теплые, порой интригующие, а иногда и жуткие и части поучительные истории, которыми со всеми нами делились друзья во дворе, дедушки и бабушки — в селах, и учителя — в школах?

Мы решили поностальгировать за настоящим украинским народным сторителингом вместе с телеведущим Святославом Гринчук и повспоминать вместе с ним легенды, которыми было окутано его интересное львовское детство.

Ведущий ТСН на телеканале 1+1 Святослав Гринчук

Во Львове, где я вырос, очень много городских мифов и легенд, некоторые из них — красивые и правдоподобные, некоторые — очевидна выдумка, а некоторые сразу и не проверишь. Почему-то в детстве мальчикам больше всего запомнились различные жуткие и мистические легенды.

Я жил, например, недалеко от скал, которые называют Чертовыми, и конечно же, с таким названием — логично, что о них между ребятишек ходили соответствующие басни. Якобы там витает какая-то страшная внеземная сила и самому там лучше не гулять.

Был еще колодец в центре города, в который, мол, когда-то сбрасывали убитых казаков, и в котором, как мы верили, до сих пор жили их привидения.

Также помню, как знакомые уверяли, что архитектор, кторый спроектировал знаменитый Львовский оперный театр, покончил с собой, когда узнал, что его работа за каких-то просчетов понемногу сдвигается под землю и через несколько лет провалится в подземную реку Полтву. Конечно, и Оперный до сих пор на месте, и архитектор на самом деле прожил долгую и относительно счастливую жизнь, и никогда сводить с ней счеты не планировал, но до появления доступного гугла и википедии — многие в это верил.

Еще во Львове, на одном из центральных соборов есть часовая башня, часы на которой всегда должны спешить на 5 минут. Мол, в давние времена, когда город атаковали враги, звонарь увидел их, но понял, что не успевает предупредить стражей. Тогда он додумался, что единственный способ закрыть городские ворота — это перевести часы, ведь через 5 минут уже дылжны наступать время опускания ворот. Словом, перевел. Стражи услышали, что часы бьют подходящее время, заперли ворота и спасли город от нападения. Даже не припомню, действительно ли до сих пор часі спешат. Но легенду помню отчетливо.

Обычно вот такие разные истории передавались из уст в уста. Старшие ребята рассказывали младшим где-то во время прогулок или во дворе.

Сегодня, когда натыкаюсь на подобные легенды где-то в Интернете, приятно их вспоминать, и даже, честно говоря, не слишком хочется специально проверять имеют ли они под собой какое-то основание, кроме выдумок. Чтобы не уничтожать тот надпил сказочности, который сохранился с детских лет.

Думаю, подобные истории помогают детям развивать свою фантазию, придумывать, мечтать, и даже если среди них попадаются какие-то "страшилки" — ничего фатального в этом нет. К тому же во времена моего детства все это побудило общаться, встречаться, делиться своими историями, а не просто сидеть сутками дома, уставившись в телевизор.

С другой стороны хочется, чтобы люди, выросшие из детских шорт, осознавали, что к легендам надо относиться, как к легендам — то есть, как в красивые сказки, а не как к достоверному учебнику по истории. Тогда и не будут каждые полгода распространяться интернетом фейки об украинском языке, которые снова признали самымы мелодичными в мире, гривну — красивой купюрой, а о како-то там Пете, который выиграл олимпиаду по математике — в который раз не написала ни одна газета.

Вообще, мне кажется, что в украинцев всегда было все замечательно с фантазией, в Украине в каждом городе множество своих мифов и легенд. И там найдутся истории на любой вкус: кому-то ужасые, кому любовные легенды, кому-то просто неожиданные интересные. Очень важно, на мой взгляд, чтобы они не исчезли, ведь это тоже часть нашей культуры, что формировала целые поколения людей.

О конкурсе "Дивомандры. Украина — легенда и мифов страна":

В сентябре этого года начался всеукраинский детский конкурс "Дивомандры. Украина — легенда и мифов страна". В рамках конкурса команды из школьников и их учителя рассказывали о мифах и легендах своих родных краев, после чего все истории были собраны в первой онлайн-сборке мифов и легенд Украины на сайте dyvomandry.com.ua, а лучшие из них попадут на первую интерактивную карту Дивомандрив! Таким образом организаторы телеканал Плюсплюс и коммуникационное агентство Havas PR при партнерстве с Освиториею и при поддержке Украинского культурного фонда, хотели отдать дань 30-летию Украине и побудить украинский вспомнить свое культурное наследие, чтобы сегодняшние школьники много лет могли так же с теплом вспоминать мифы и легенды своего поселка, города или региона, как вспоминает сегодня истории из детства Святослав Гринчук.

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