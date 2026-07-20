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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
149
Время на прочтение
2 мин

"Тело как у 18-летней": известная певица в топе и лосинах блеснула стройной фигурой и раскрыла секрет

Также артистка раскрыла, как на ее физическую форму повлиял муж.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
1 комментарий
Оксана Vояж

Оксана Vояж

Украинская певица Оксана Vояж восхитила поклонников новыми кадрами из тренажерного зала, где продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.

Артистка эффектно крутила обруч в ярком спортивном костюме, а в подписи к ролику лаконично отметила: «Тело слушает обруч, а душа — „Водограй“». Публикация быстро собрала много одобрительных комментариев. Подписчики не скрывали увлечения физической формой певицы, называя ее «превосходной».

Как признавалась Vояж ранее, поддерживать форму ей помогают регулярные тренировки. В спортивный зал артистка ходит трижды в неделю, а если из-за плотного графика не успевает, занимается дома. Особое внимание певица уделяет и питанию. Если впереди тренировки, она откладывает завтрак до его завершения.

Оксана Vояж

Оксана Vояж

«После спорта я обычно ем яйца, творог или кисломолочный творог с крупным овощным салатом. Иногда готовлю смузи с бананом, молоком или йогуртом, добавляю сыр и немного натурального меда», — делилась артистка.

В то же время, Оксана честно признается, что любви к спорту так и не испытала. По словам артистки, толчком к кардинальным переменам стал откровенный разговор с мужем много лет назад. Именно тогда она решила серьезно заняться собой и регулярно работает над своей физической формой.

«Я не люблю спорт. Люблю его результат. Но понимаю, что красивое тело само по себе не появится. Если не могу пойти в зал, занимаюсь дома. Главное — не искать оправданий», — сказала Vояж.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева раскрыла секрет своей стройности. Также артистка призналась, какой диеты придерживается.

Комментарии (1)
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vip2075
18:20, 2026.07.20
Проплачена …!?
Дата публикации
Количество просмотров
149
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