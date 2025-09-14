Темляк на фоне обвинений в насилии сделал заявление и отказался от кинопремии "Золотая юла"

Константин Темляк

Реклама

Актер театра на Подоле и военный Константин Темляк объявил, что добровольно отказывается от кинопремии "Золотой юла" в номинации "Лучшая мужская роль".

По словам артиста, решение стало следствием "ситуации вокруг него", которая требует решения в личном и юридическом порядке. Поэтому пока идет расследование артист пообещал придерживаться всех процедур, которых требует действующее законодательство.

"Я считаю некорректным в это время оставлять за собой награду, которая является символом и атрибутом публичной жизни. Мой выбор — сосредоточиться на работе и на честном прохождении всех необходимых процедур. Отказ для меня — проявление уважения к кинематографическому сообществу, зрителям и самой награде", — заявил Темляк в Instagram кинопремии.

Реклама

Заявление Константина Темляка / © instagram.com/golden_dzyga

Заявление Константина Темляка / © instagram.com/golden_dzyga

К слову, накануне Украинская киноакадемия объявила победителей девятой национальной кинопремии. Темляк получил статуэтку за роль в фильме "БожеВільні". В свою очередь, организаторы подчеркнули, что награда признает конкретную работу, а не оправдывает личность, и осудили "любые проявления насилия".

Скандал вокруг Константина Темляка — что известно об обвинениях против актера

В начале августа фотограф Анастасия Соловьева, которая находилась в отношениях с Темляком, публично заявила о физическом и психологическом насилии с его стороны. Она рассказала, что актер неоднократно поднимал на нее руку, давил эмоционально и манипулировал угрозами. В то же время другая девушка утверждает, что подростком получала от него непристойные сообщения и требования прислать интимные фото.

Сам актер признал часть обвинений, в частности историю с Анастасией, и заявил, что готов принять наказание. Тем временем Национальная полиция открыла досудебное расследование дела актера Константина Темляка, которого обвиняют в домашнем насилии.