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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Темляк прокомментировал разрыв с женой после обвинений его в насилии и в каких отношениях с ней сейчас

Также артист раскрыл, что происходит в его личной жизни.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Анастасия Нестеренко и Константин Темляк

Анастасия Нестеренко и Константин Темляк

Украинский актер Константин Темляк, который недавно появился на публике после обвинений его в насилии, впервые прокомментировал развод с женой, актрисой Анастасией Нестеренко.

Пара разорвала отношения в 2025 году. Случилось это после того, как Константин Темляк был обвинен в насилии. На проекте «Наодинці з Гламуром» артист раскрыл, в каких сейчас отношения находятся с экс-избранницей. Константин Темляк заверил, что они поддерживают связь, однако это нельзя назвать близким общением. Хотя актер уверял, если ему понадобится помощь, Анастасия Нестеренко не откажет, так же, как и он ей.

«Конечно (общаемся — прим. ред.). Мы близкие друг другу люди, но у нас, конечно, нет такой тесной коммуникации. Однако если мне понадобится помощь, я всегда от нее получу. Я надеюсь, что она знает, если ей от меня потребуется помощь, она всегда ее получит. Мы об этом говорили. В остальном мы общаемся не так, как раньше, потому что мы не семья сейчас. Это очень грустно, но это факт», — рассказал актер Анне Севастьяновой.

Константин Темляк

Константин Темляк

Сам Константин Темляк сейчас военный и служит на Харьковском направлении. Актер заверил, что сейчас ему не до личной жизни, так что девушки у него нет.

«Как говорили классики украинского рэпа: „Солдат занят войной, ему не время жениться“», — ответил артист.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «Ми не сім’я»: Темляк про колишню, Соломка про таємне кохання, Дядя ЖОРА про гонорари ЛЕСЯ НІКІТЮК

Скандальные обвинения против Константина Темляка

Скандал вокруг Константина Темляка разгорелся летом 2025 года. Бывшая девушка актера — фотограф Анастасия Соловьева — заявила, что во время их отношений страдала от домашнего насилия. Она также обнародовала доказательства — видео, на котором артист, вероятно, в состоянии опьянения грубо с ней общался и странно обращался. По словам Соловьевой, Константин Темляк полностью ее контролировал: от выбора одежды и опубликованных фото в Сети.

Константин Темляк

Константин Темляк

Против Константина Темляка посыпались и другие обвинения, а именно в развращении несовершеннолетней. Девушка по имени Маргарита заявила, что общалась с актером, когда ей было 15 лет, а он якобы знал о ее возрасте. Она утверждает, что Темляк присылал ей сообщения с сексуальным подтекстом, и обнародовала переписку.

Сейчас идет досудебное расследование дела.

Напомним, недавно бывший муж голливудской актрисы Холли Берри обвинил ее в насилии в отношении их 12-летнего сына. Актер Оливье Мартинес заявил, что его экс-жена якобы хватала ребенка за шею и душила.

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