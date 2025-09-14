Темляку на фоне обвинений в насилии вручили престижную награду: известная актриса выдвинула протест

Константин Темляк

На днях состоялась церемония вручения Национальной кинопремии"Золотая юла".

В этом году главную интригу вечера омрачил громкий скандал. Так, победителем в категории "Лучшая мужская роль" стал актер Константин Темляк, которого недавно обвинили в домашнем насилии. Его работа в фильме "БожеВільні" была высоко оценена членами жюри, однако общественная реакция оказалась неоднозначной. В Сети сразу разгорелись дискуссии относительно уместности награды, учитывая уголовное дело, которое продолжается против актера.

"В номинации "Лучшая мужская роль" статуэтку получает Константин Темляк за роль в фильме "БожеВільні". Однако награда предыдущей работы актера сегодня имеет другой контекст и восприятие. Не так давно Константина обвинили в фактах домашнего насилия — сейчас идет уголовное производство", — говорилось в официальном обращении Украинской киноакадемии в Instagram.

Организаторы отметили, что не оправдывают поступков актера, однако разделяют его профессиональные достижения и личное поведение. Мнения в комментариях разделились. Часть коллег считает, что академия должна была отложить решение до завершения следствия. Другие же отмечают, что престижная награда должна олицетворять не только талант, но и моральный авторитет ее обладателя.

"Украинская киноакадемия осудила эти действия и еще раз сегодня отмечает свою единую позицию — любые проявления насилия недопустимы. Награда сегодня — это признание конкретной работы, а не оправдание лица. Кроме этого, Украинская киноакадемия выразила готовность поддержать процесс публичной дискуссии для защиты пострадавших и выработки стандартов реагирования на такие случаи в индустрии", — добавили организаторы.

Несмотря на объяснения, не все согласились с таким решением. Поэтому к публичной дискуссии присоединилась одна из членов киноакадемии, актриса Олеся Жураковская. Она остро отреагировала и выразила свой протест против награждения Темляка.

"После обвинений Андрея Белоуса в харассменте и домогательствах ему присвоили звание доцента, после открытия дела против Темляка с обвинениями в домашнем насилии — ему вручают "Золотую юлу". Те, кто принимает подобные решения, издеваются над жертвами! И разрушают основы существования цивилизованного общества. Как член киноакадемии, женщина, гражданка выражаю свой протест против решения присвоить "Золотую юлу" за главную мужскую роль Константину Темляку", — отметила Олеся в Facebook.

Пост Олеси Жураковской

К слову, статуэтку актер не забрал, ведь сейчас находится на службе в ВСУ.

Напомним, недавно бывшую девушку Константина Темляка Анастасию Соловьеву официально признали потерпевшей в производстве после того, как она придала огласке постоянный абьюз со стороны артиста в их предыдущих отношениях.