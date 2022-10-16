Теперь не Эмбер Херд: пластический хирург назвал самую красивую женщину в мире

На этот раз звание самой красивой женщины в мире досталось английской актрисе, звезде сериала "Убивая Еву" Джоди Комер.

Так, пластический хирург Джулиан Де Сильва из Лондона, управляющий Центром передовой косметической и пластической хирургии лица, провел новое исследование. Он использовал греческое золотое сечение красоты, также известное как Phi для измерения физических особенностей.

Отметим, что золотое сечение — математическое уравнение, которое впервые придумали греки, чтобы измерить красоту. Дело в том, что чем ближе соотношение лица или тела к числу 1,618 (Phi), тем они красивее.

В результате исследования глаза, нос, губы, брови, подбородок и челюсть, а также форма лица актрисы Джоди Комер больше всего соответствуют золотому сечению, и ее назвали "самой красивой женщиной мира". Характеристики звезды "Убивая Еву" на 94,52% соответствуют золотому сечению красоты.

Джоди Коммер / Фото: Associated Press

"У нее самые близкие к идеальным показатели расположения носа и губ. Также у нее подбородок и губы красивой формы. Единственная черта лица, за которую общий бал снижен, — это брови, они отвечают идеальным на 88%", - прокомментировал пластический хирург.

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Отметим, что после Комер в тройку красавиц согласно математическим расчетам вошли актриса, звезда ленты "Дюна" Зендая, которая оказалась на втором месте, и модель Белла Хадид — на третьем. Четвертое место у певицы Бейонсе, пятое – Арианы Гранде.

Зендая / Фото: Associated Press

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Напомним, ранее многие голливудские знаменитости, в том числе певица Дженнифер Лопес, актриса Эмбер Херд и звезда "Мстителей: Финал" Роберт Дауни-младший были названы самыми красивыми людьми мира по той же технике картографирования.

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