"Теперь я трансформер": Педан показался в больнице после перенесенной операции и раскрыл причину

Александр Педан / © instagram.com/pedanos

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Украинский телеведущий Александр Педан перенес операцию и раскрыл первые подробности.

Так, несколько недель назад знаменитость сильно травмировал руку. В подробности Александр вдаваться не стал, однако показал свой рентген. В фотоблоге он пояснил, что на снимке у него зафиксирован перелом со смещением.

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Поэтому ему потребовалось оперативное вмешательство врачей. В результате для Педана была изготовлена специальная пластина, которую вставили в руку. И уже во время реабилитации ведущий вышел на связь и не скрывал радости. И все потому, что чувствует себя хорошо, а сам шов не заметно.

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Александр Педан / © instagram.com/pedanos

Александр Педан / © instagram.com/pedanos

К тому же, по словам звезды, он планирует постепенно возвращаться к спорту. И добавил, что прекрасным самочувствием обязан Киевской областной больнице.

«Теперь я немного трансформер. Я даже не рассказывал, но три недели назад сломал руку — перелом со смещением. Мне разрезали, сделали пластину и теперь двигаю рукой. Даже шовчика не видно. И хоть спорт нельзя, но потихоньку…» — поделился Александр.

Александр Педан показал шов после операции / © instagram.com/pedanos

Напомним, недавно Александр Педан рассекретил бойфренда своей дочери Леры, а также как смешно его называет.

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