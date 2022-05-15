"Теперь ждем полной победы Украины": реакция звезд на триумф Kalush Orchestra на конкурсе

В этом году победителем международного национального конкурса "Евровидение-2022" стал Kalush Orchestra.
Группа одержала победу, получив от зрителей и судей 631 балл.
Украинцы болели за коллектив на протяжении всего конкурса и очень обрадовались, когда услышали, что победительницей национального конкурса стала Украина.
Реакция от знаменитостей не заставила себя ждать. Они активно делятся своими эмоциями в соцсетях.
Редакция сайта ТСН.ua собрала реакцию звезд на победу украинцев на "Евровидении-2022".
Оля Цибульская
Певицу просто переполняла радость. Артистка громко выкрикивала "Ура!" и едва сдерживала слезы. По словам Оли: "Победа за Украиной всегда".
"Это невероятные эмоции, невероятные. Победа за Украиной всегда. Совсем скоро мы победим, и будет мир. Поздравляю Kalush Orchestra! Поздравляю всех украинцев! И благодарим Kalush Orchestra! Горжусь до неба. До великого, мирного, украинского небу! Слава Украине!" – написала в Instagram Оля.
Екатерина Осадчая
Ведущая отметила, что на группу Kalush Orchestra в этом году выпало много испытаний, поэтому дорога в Турин была сложной: это и сложности на нацотборе, а события 24 февраля изменили украинцев навсегда. Впрочем, Kalush Orchestra поехали на конкурс и привезли Украине победу, а дальше будет самая главная – победа в войне.
"Нынешний нацотбор "Евровидения" был сложным, противостояние Алины Паш и Kalush Orchestra обсуждали не одну неделю и этот сериал со скандалами имел не одну серию. Но с 24 февраля все скандалы и перепетии отбора стали абсолютно не важны. На этом фото Олег еще не победитель нацотбора, но судьба решила так, что именно Kalush Orchestra поехал в Турин и одержал победу. Поздравляю группу Kalush Orchestra, поздравляю Украину! Украина – нация победителей! ВСУ – эта победа для вас. Следующая победа будет главной", — написала Осадчая.
Джамала
Певица, которая в 2016 году тоже выигрывала "Евровидение", отметила, что незабываемые моменты повторяются. Теперь Украина ждет самую главную победу.
"Иногда история повторяет незабываемые моменты. Поздравляю всех нас с победой на "Евровидении-2022". Теперь ждем полной победы Украины и мира в нашей стране. Спасибо Kalush Orchestra", — написала Джамала.
Злата Огневич
Певица все время желала группе победу, и они победили. По словам Златы, это только начало.
"Это победа! Невероятное выступление! Нам так нужны были эти эмоции. Слезы радости и гордость за страну. Украина покорила Европу, но это только начало!" – написала Злата.
Ксения Мишина
Актриса отметила, что музыканты – молодцы. Она поблагодарила их за победу.
"Kalush Orchestra непобедимые победители! Самые крутые, самые сильные, самые смелые! Спасибо!" – написала артистка.
Игорь Кондратюк
Продюсер отметил, что это только начало. Украину ждет самая главная победа.
"В третий раз Украина победила! Kalush Orchestra – круто! Победили сегодня на сцене – победим и завтра агрессора на поле боя!" – написал шоумен.
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