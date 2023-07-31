Теплые встречи с военными и поездки на передовую: в "Квартале 95" рассказали, как поддерживают боевой дух во время войны

Актеры Студии "Квартал 95" рассказали о том, как поддерживают боевой дух украинским защитникам во время войны и как приезжают к жителям деоккупированных территорий.

Юмористы вместе с другими артистами ездят по Украине с благотворительными концертами. За время полномасштабной войны они уже сыграли более 300 выступлений. В целом артисты радовали концертами военных, волонтеров, медиков переселенцев. В основном они ездят с выступлениями на передовую или к деоккупированным городам и поселкам, чтобы отвлечь от реалий войны и поддержать боевой дух. Артисты не только дают концерты, но общаются и привозят помощь.

Выступление "Квартала 95" для военных

"Кварталовцы" выступают в воинских частях, госпиталях, бомбоубежищах, на полигонах и на станциях метро. Приезжают близко к передовой – чтобы просто пообщаться с теми, кто не может покидать свои боевые позиции.

Выступление "Квартала 95" для военных

"Во время таких концертов очень важную роль играет безопасность, поэтому мы обычно до последнего не знаем, куда именно едем. Мы об этом узнаем уже когда приезжаем в определенное место и нас вывозят на позиции. Военные тоже не знают, что мы приедем к ним – это для них сюрприз. Когда видишь их глаза, их улыбки и искреннюю радость – это очень вдохновляет. Каждая такая поездка – незабываема и очень вдохновляет нас. Такие встречи всегда проходят в очень теплой атмосфере", - рассказал Евгений Кошевой.

Выступление "Квартала 95" для военных

Также актеры активно ездят с концертами на деоккупированные территории. Кстати, первый концерт на центральной площади Херсона после освобождения города 18 ноября дали именно музыкант Pianoбой, актер Александр Пикалов и исполнитель Андрей Головань. Херсонцы встречали их со слезами на глазах. Недавно "кварталовцы" вернулись из Херсонской и Николаевской областей. Вместе с певицами Roxolana, Tayanna и Златой Огневич давали концерт в Великой Александровке. Для местных жителей это выступление было настоящим праздником, потому что Евгений Кошевой, Александр Пикалов и певицы стали первыми артистами, посетившими поселок после деоккупации.

Александр Пикалов в Херсоне

"Каждый раз, когда приезжаем на деоккупированные территории, очень сложно смотреть и видеть разбомбленные твои любимые города – там, где мы были с концертами в мирной жизни. Но каждый раз мы остаемся под очень сильным впечатлением от силы духа наших несгибаемых украинцев, несмотря на все пережитое, они умеют радоваться жизни. После общения с такими людьми появляется еще больше уверенности, что мы точно скоро победим", — поделился Александр Пикалов.

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