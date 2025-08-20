Терен эмоционально отреагировал на слухи о своем ранении: "До сих пор не знаю, что прилетело в этот окоп"

Александр "Терен" Будько / © instagram.com/tsvit_terenu

Реклама

Главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк", ветеран войны Александр "Терен" Будько резко отреагировал на распространенные слухи о его якобы фейковой причине ранения.

В ответ на эти упреки Терен резко высказался в Instagram и опроверг слухи. Он отметил, что его историю могут подтвердить побратимы из батальона "Карпатская Сечь".

"Я бы хотел увидеть тех людей, которые были рядом в этот момент, видели это все и знали, как я был пьяным и стал на мину. Потому что я до сих пор не знаю, что именно прилетело в тот окоп", - отметил Александр.

Реклама

Александр "Терен" Будько / © instagram.com/tsvit_terenu

Он написал, что людям всегда легче верить во что-то плохое, чем хорошее и чем ужаснее ложь, тем охотнее в нее все верят.

Мужчина также дал понять, что за распространением дезинформации могут стоять отдельные блогеры. В частности, в своих словах Терен намекнул на блогера Анну Алхим, которая после языкового скандала уехала из Украины.

Будько призвал украинцев мыслить критически и не поддаваться на распространение фейков, направленных против военных.

Напомним, недавно Терен уже отвечал на упреки, что получил ранения именно таким образом. Маричка Падалко отметила, что если бы он потерял ноги в состоянии опьянения, то не получил бы помощи от государства.