Терен подогрел слухи о романе с экс-участницей "Холостяка" Виточкой

Главный герой "Холостяка-13", ветеран войны Александр "Терен" Будько подогрел слухи о романе с бывшей участницей шоу, но 14 сезона, Виточкой Зварич.

В частности, парочка появилась вместе на публике. Между тем Виточка опубликовала их фото в своем Instagram. Они были одеты в вышитые наряды. Что интересно, Зварич в руках держала красную розу. Именно эти цветы вручают на "Холостяке" девушкам, если главный герой в них заинтересован.

"Новый сезон", - коротко подписала фотографию Виточка.

Виточка и Александр Терен

Отметим, в Сети бушуют сплетни о романе Терена с участницей 14 сезона шоу "Холостяк". После того, как Тарас Цымбалюк, новый главный герой проекта, не вручил Виточке розу, пользователи Threads начали делиться мыслями, что девушке нужно было идти в предыдущий сезон. Мол, они с Тереном были бы отличной парой. На этот пост отреагировал ветеран войны. Он неожиданно начал намекать на их встречу. Между тем Виточка была не против.

Именно после этого появились слухи о романе Терена с Виточкой

Напомним, Терен участвовал в 13 сезоне шоу "Холостяк". На проекте он выбрал волонтера Инну Белень, но их отношения не сложились. Более того, после разрыва между ними вспыхнул конфликт. Белень говорила, что Терен ее обидел, а тот намекал, что никакого романа и не было вообще. Недавно Инна поставила точку в скандале с Александром.