Терен прокомментировал слухи о романе со скандальной Мандзюк и заинтриговал ответом

Уже более полугода ветерану приписывают отношения с известной блогершей.

Александр "Терен" Будько и Елена Мандзюк

Александр "Терен" Будько и Елена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Ветеран войны Александр "Терен" Будько отреагировал на сплетни о своем возможном романе с инфлюэнсером Еленой Мандзюк.

За это время пара неоднократно появлялась вместе на различных мероприятиях. Кроме того, мужчина публично поддерживал блогершу, когда та сталкивалась с волной хейта. Также он помог Елене найти психотерапевта после того, как она призналась в состоянии эмоционального выгорания. Несмотря на многочисленные слухи, Терен не стал прямо подтверждать или отрицать отношения.

"Мы очень поддерживаем друг друга и у нас, скажем так, достаточно близкие взгляды на общество, на то, как должно работать государство с обществом. Мне импонирует то, насколько она активно включена в эти процессы", — отметил ветеран в шоу "Ближче до зірок".

Ответ знаменитости оставил интригу, но подтвердил, что между ним и блогершей существует тесная связь и взаимная поддержка. И пока фанаты пытаются понять, есть ли между ними что-то большее, сами Александр и Елена предпочитают не спешить с громкими признаниями.

Александр "Терен" Будько / © instagram.com/tsvit_terenu

Александр "Терен" Будько / © instagram.com/tsvit_terenu

Следует отметить, что Мандзюк уже неоднократно попадала в скандалы. В частности, против нее открыли уголовное производство после ее публикаций в соцсетях, где она делала резкие заявления о русскоязычных и называла своих детей "способными отпи*дить" тех, кто общается на русском.

Напомним, недавно блогер Александр Волошин снова удивил публику своим заявлением. На этот раз он отказался помогать украинским защитникам.

