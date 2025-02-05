Терен рассказал об отношениях до "Холостяка" и почему порвал с бывшей, которая провожала его на войну

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько , который ранее назвал причину раскола с Инной Белень, рассказал о предыдущем неудачном опыте в отношениях.

В частности, вспомнил свой роман с девушкой по имени Дарья. По словам Терена, они перестали быть парой в 2023 году. Такое решение они приняли после того, как оба почувствовали, что их чувства исчезли. Об этом Александр "Терен" Будько рассказал Маричке Падалко для ее нового YouTube-канала. В то же время звезда подчеркнул, что он с Дарьей разошелся не из-за его ранения на фронте, когда ему пришлось ампутировать нижние конечности.

Александр Терен / Фото: instagram.com/tsvit_terenu

"Мы разошлись уже давно в январе 2023 года. Разошлись по абсолютно, по моему мнению, нормальным причинам для всех пар. Просто там исчезли чувства и так далее. То есть это не было из-за того, что я получил ранения или изменился. Были к этому поводы – и оно все естественно так и завершилось", — рассказал ветеран.

В скором времени после этого Александр последовал за поиском любви на шоу "Холостяк". Во время проекта ветерану удалось найти общий язык с блогершей и волонтером Инной Белень, которая выиграла в финале. К сожалению, пара не прошла испытаний и их пути после ряда публичных скандалов разошлись.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

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