Терен заинтриговал отношениями с Мандзюк и признался, вместе ли они сейчас: "Общее видение жизни"

Александр Терен и Елена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Реклама

Ветеран войны и экс-участник шоу «Холостяк» Александр «Терен» Будько отреагировал на приписывание ему романа с известной скандальной блогершей Еленой Мандзюк.

Сплетни продолжаются уже более полугода, ведь пара проводила много времени вместе и даже вступалась друг за друга в публичных дискуссиях о национальной позиции. Наконец, в комментарии журналистке ТСН.ua Анне Севастьяновой Терен раскрыл правду. На вопрос о близости с блогершей он улыбнулся и добавил, что здесь может быть много значений. Но уже сейчас их точно не связывает роман. В то же время ветеран рассказал о знакомстве с детьми Елены.

«У нас общее видение жизни, общие идеи… Но мы не в отношениях. И смотря что считать отношениями. Мы довольно близко общались и поддерживаем связь дальше. Я знаком с Миррой и Ладом. Прекрасные дети с прекрасным воспитанием матери и отца», — признался Александр для проекта «Наодинці з Гламуром».

Реклама

Елена Мандзюк с детьми / © instagram.com/elena_mandziuk

Звезда подытожил, что пока не находится ни в каких отношениях. И хотя внимания девушек ему хватает, но он говорит, что сейчас сфокусирован на новых проектах.

«Писали девушки и до, и во время, и после него (шоу „Холостяка“ — прим. ред.). Сердце мое свободно. Но я сфокусирован сейчас на своей реализации. Много разных планов в государственном секторе и медиапространстве», — заинтриговал шоумен.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Роман Терен-Мандзюк, Павлик-прадед, Сумская-теща и Джозефина с клубничкой! НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА