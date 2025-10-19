- Дата публикации
Терен заинтриговал отношениями с Мандзюк и признался, вместе ли они сейчас: "Общее видение жизни"
Ветеран уже познакомился с детьми блогерши.
Ветеран войны и экс-участник шоу «Холостяк» Александр «Терен» Будько отреагировал на приписывание ему романа с известной скандальной блогершей Еленой Мандзюк.
Сплетни продолжаются уже более полугода, ведь пара проводила много времени вместе и даже вступалась друг за друга в публичных дискуссиях о национальной позиции. Наконец, в комментарии журналистке ТСН.ua Анне Севастьяновой Терен раскрыл правду. На вопрос о близости с блогершей он улыбнулся и добавил, что здесь может быть много значений. Но уже сейчас их точно не связывает роман. В то же время ветеран рассказал о знакомстве с детьми Елены.
«У нас общее видение жизни, общие идеи… Но мы не в отношениях. И смотря что считать отношениями. Мы довольно близко общались и поддерживаем связь дальше. Я знаком с Миррой и Ладом. Прекрасные дети с прекрасным воспитанием матери и отца», — признался Александр для проекта «Наодинці з Гламуром».
Звезда подытожил, что пока не находится ни в каких отношениях. И хотя внимания девушек ему хватает, но он говорит, что сейчас сфокусирован на новых проектах.
«Писали девушки и до, и во время, и после него (шоу „Холостяка“ — прим. ред.). Сердце мое свободно. Но я сфокусирован сейчас на своей реализации. Много разных планов в государственном секторе и медиапространстве», — заинтриговал шоумен.
