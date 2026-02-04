Тесть Бруклина Бекхэма впервые отреагировал на его вражду со звездной семьей и дал совет

Бруклин Бекхэм с женой Николой Пельтц и ее отцом / © instagram.com/nicolaannepeltz

83-летний миллиардер Нельсон Пельтц впервые заговорил о семейной вражде, вспыхнувшей вокруг его дочери Николы и зятя Бруклина Бекхэма.

Во время сессии вопросов и ответов на событии WSJ Invest Live в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, бизнесмен сначала пошутил об освещении семьи в медиа: «Моя семья появлялась в прессе? Я даже не замечал».

Нельсон отметил, что давал супругам советы, как вести себя в сложных ситуациях, и советовал «держаться подальше от прессы», пишет Page Six. О браке Николы с Бруклином он высказался довольно тепло: «Моя дочь и Бекхэмы — это совсем другая история, и сегодня мы не будем об этом говорить. Но скажу, что моя дочь замечательная, мой зять Бруклин — замечательный. Надеюсь, что они проживут долгую и счастливую супружескую жизнь».

К слову, конфликт в семье Бекхэмов набрал обороты в прошлом месяце после того, как Бруклин в публичном заявлении резко раскритиковал своих родителей, Дэвида и Викторию, обвинив их в попытке разрушить его брак с Николой и вспомнил «неподобающее» поведение своей матери на свадьбе 2022 года.

После этого братья и сестра Бруклина — Ромео, Круз и Харпер — встали на сторону родителей, публично поддержав Викторию во время Недели моды в Париже, где она получила престижную награду от французского правительства.

Напомним, еще с весны прошлого года ходили слухи о конфликте Бруклина с семьей. Сам Бекхэм заявил, что долгое время жил под давлением родителей, а когда те отказались принять его жену и пытались помешать их отношениям, он решил порвать любые связи с семьей.