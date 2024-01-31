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ТЕТ готовит большую премьеру нового шоу "Украина невероятных людей"

ТЕТ готовит большую премьеру нового шоу "Украина невероятных людей"

Украина невероятных людей

Участниками проекта станут по-настоящему исключительные люди.

Уже этой весной на телеканале ТЕТ состоится премьера большого вдохновляющего шоу "Украина невероятных людей".

Проект о несокрушимом поколении украинцев, которые несмотря на испытания, влекут влюбленность в жизнь и украшают мир яркими красками.

Совсем скоро зрители увидят уникальное и современное украинское шоу своей разработки команды Big Brave Events и телеканала ТЕТ. Проект с важной социальной миссией, который объединит все таланты всех возрастов на одной сцене и влюбит в героев нашего времени, которые показывают пример несгибаемости, развивают свои способности и освещают путь:

"Я убеждена, что проект "Украина невероятных людей" откроет миру новых героев и вдохновит зрителей возле экранов. Это совершенно новый, уникальный телевизионный формат, который подсветит невероятных украинцев с историями, которые должны звучать, с талантами, которые должны увидеть все", – рассказала генеральный продюсер телеканала ТЕТ Оксана Петришин.

Участниками проекта станут по-настоящему исключительные люди – от детей-вундеркиндов до ветеранов войны, но всех их объединяет вера в будущее и собственный талант, желание меняться и развиваться.

"Вокруг много тьмы, поэтому нам всем нужен свет. Мне очень хочется, чтобы люди радовались друг другу, могли гордиться друг другом и понимали, что во время войны среди нас есть по-настоящему талантливые, особенные люди. "Украина невероятных людей" – это как таблетка для каждого из нас, чтобы стать добрее, светлее, увидеть красоту и вдохновение в ком-то и понять, что эта война – не финиш. Это испытание, и мы его обязательно пройдем", – поделился Владимир Завадюк, креативный продюсер и руководитель департамента Big Brave Events, совместно с телеканалом ТЕТ создает новый украинский формат шоу.

Дату премьеры и имя ведущего шоу "Украина невероятных людей" команда проекта объявит уже в скором времени. Этой весной влюбляйтесь в новые невероятные таланты и вдохновляйтесь несгибаемыми украинцами вместе с ТЕТ.

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