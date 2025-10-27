Тетя Дизеля объяснила, почему его жена до сих пор не прощает себе смерти мужа: "Страшно обвиняет"

Андрей Дизель Яценко / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Реклама

Тетя Андрея Дизеля Яценко, с которым недавно в Киеве попрощались звезды украинского шоубизнеса, поделилась подробностями о жизни артиста.

Смерть основателя культовой группы Green Grey Андрея Яценко, известного под псевдонимом Дизель, стала настоящим шоком для его родных, друзей и поклонников. Как оказалось, у музыканта были проблемы с сердцем, но он категорически отказывался проходить обследование, несмотря на уговоры жены.

Об этом рассказала его тетя Айя Коростылева в интервью Oboz.ua, которая приехала на прощание с артистом из Германии. Женщина призналась, что никто из близких даже не подозревал, что состояние Андрея может быть таким серьезным.

Реклама

"Когда Женя, его жена, позвонила мне в Берлин со страшной новостью, я сначала подумала, что это инфаркт. Он очень много работал — концерты, гастроли, договоренности... Организм не выдержал. А когда мы приехали в Киев и увидели заключение врачей, стало известно: ишемическая болезнь сердца. Судя по всему, она давно давала о себе знать, но Андрей не обращал внимания", — вспомнила Коростылева.

По словам тети, жена музыканта Евгения не раз убеждала его пройти обследование, однако "Дизель" категорически не переносил врачей и медицинские процедуры: "Он просто не мог терпеть этого — анализы, больницы, очереди. Женя теперь ужасно себя винит, что не настояла сильнее. Но Андрей был таким — упрямым, полностью погруженным в музыку. Она была его жизнью, его воздухом".

Жена и тетя Андрея Дизеля Яценко / © oboz.ua

Айя Коростылева отметила, что последний раз видела племянника еще семь лет назад, однако они регулярно общались. Для нее новость о смерти стала настоящим потрясением.

Стоит отметить, Андрей Дизель Яценко умер 20 октября от сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца. Ему было 55 лет. Прощание с артистом состоялось 23 октября в Доме кино в Киеве.

Реклама

Напомним, недавно телеведущий Анатолий Анатолич впервые рассказал, при каких именно обстоятельствах ушел из жизни легендарный музыкант Андрей "Дизель" Яценко. По словам шоумена, 55-летний лидер группы Green Grey долгое время боролся с тяжелой болезнью, но держал это в тайне даже от близких.