Тейген и Ледженд через 5 месяцев после рождения дочери снова стали родителями и показали суррогатную мать

Звездные супруги, модель Крисси Тейген и певец Джон Ледженд активно воплощают в жизнь свою мечту стать многодетными родителями.

Как известно, всего пять месяцев назад Тейген родила Ледженду третьего ребенка, дочь Эсти Максин Стивенс. Как 28 июня Ледженд сообщил, что в четвертый раз стал отцом.

На странице в Instagram исполнитель опубликовал кадр, где изображен вместе с женой, держащей на руках крошечного сына. "Рен Александр Стивенс, наша новая любовь", – подписал кадр Джон Ледженд.

Джон Ледженд с детьми / Фото: instagram.com/johnlegend

Сын Джона Ледженда и Крисси Тейген / Фото: instagram.com/johnlegend

В свою очередь, Крисси Тейген подтвердила, что у них с Леджендом родился четвертый малыш и показала женщину, которая выносила их сына:

"Мы встретили Александру, самую невероятную, любящую и сострадательную суррогатную мать, которую мы могли себе представить. Я поняла, что она идеально подходит нам, как только мы с ней поговорили. Была ее другом, я хотела, чтобы наши дети играли, я хотела поужинать вместе, я хотела положить голову ей на живот и чувствовать ее икоту и пинки, я хотела, чтобы они были в нашей жизни так долго, как позволит время. Первый эмбрион, который мы пробовали с Алекс, не выжил, и я никогда не забуду, как упорно она боролась, чтобы подготовиться ко второму переносу. Подкравшись к безопасной зоне моей собственной беременности, мы были вне себя от радости, узнав, что Александра забеременела маленьким мальчиком", – рассказала Тейген.

Крисси Тейген с суррогатной матерью / Фото: instagram.com/chrissyteigen

Крисси также сообщила, что ее четвертый малыш родился 19 июня. А его второе имя он получил в честь суррогатной матери – Рен Александр Стивенс.

Джон Ледженд и Крисси Тейген с детьми / Фото: instagram.com/chrissyteigen

Джон Ледженд и Крисси Тейген с новорожденным сыном / Фото: instagram.com/johnlegend

Напомним, что на днях стало известно, что вскоре случится пополнение в семье ведущей 1+1 Натальи Островской. Знаменитость сообщила, что беременна первенцем и показала снимок УЗИ.

Читайте также: