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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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236
Время на прочтение
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Тейлор Свифт и Трэвис Келси удивили новостью о пополнении в семье: неожиданные подробности

У звездной пары появился новый член семьи.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Тейлор Свифт и Трэвис Келси / © Getty Images

В семье американской певицы Тейлор Свифт и игрока в американский футбол Трэвиса Келси появился ребёнок, однако супруги пока не готовы к появлению детей.

В последнее время в Сети всё чаще обсуждают планы знаменитой пары на будущее. По словам инсайдеров, влюблённые пока не спешат становиться родителями. Близкое окружение пары утверждает, что певицу сдерживает беспокойство о безопасности будущих детей из-за чрезмерной публичности их жизни. Вместо этого сейчас Тейлор и Трэвис решили проявить заботу о четвероногом члене семьи. Именно поэтому их семья пополнилась, сообщает Page Six.

Тейлор Свифт со своим возлюбленным / © Associated Press

Тейлор Свифт со своим возлюбленным / © Associated Press

На днях папарацци запечатлели Трэвиса Келси после прилета на частном самолете с белым пушистым щенком. Именно это появление вызвало волну обсуждений среди поклонников. По слухам, щенок мог стать рождественским подарком от Тейлор для мужа, который давно известен своей любовью к собакам.

Неудивительно, что именно собака стала новым членом их семьи. Если Свифт уже много лет считается одной из самых известных любительниц кошек в шоу-бизнесе, то Келси всегда был преданным поклонником собак. Раньше у спортсмена было два питомца, однако после разрыва с бывшей девушкой они остались жить с ней.

Напомним, недавно стало известно, что свадьбу Тейлор Свифт омрачила трагедия. Звезда потеряла близкого человека в день торжества.

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Дата публикации
Количество просмотров
236
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