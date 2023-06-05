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Тейлор Свифт проглотила жука прямо на сцене во время своего концерта

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1303
Время на прочтение
1 мин
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Тейлор Свифт проглотила жука прямо на сцене во время своего концерта

Тейлор Свифт на концерте проглотила жука / Фото: instagram.com/taylorswift

Со звездой случился курьезный момент.

На концерте американской певицы Тейлор Свифт произошел неожиданный инцидент.

Во время выступления на сцене Soldier Field в Чикаго исполнительница внезапно начала кашлять и задыхаться. Как оказалось, в рот Тейлор залетел жук.

К счастью, с певицей все хорошо и она обошлась испугом, а еще изумила зрителей в зале. После конфуза звезда, как ни в чем не бывало, продолжила свое выступление.

Более того, из этой ситуации Тейлор даже вышла с юмором — исполнительница пошутила, что жук был очень вкусный.

"О, вкуснятина... Есть ли шанс, что никто из вас этого не видел?... Все хорошо. Я проглотила его", — пошутила со сцены певица.

В Сети поклонники поддержали певицу и порадовались, что с ней все хорошо. Также фаны написали, что это выглядело очень забавно.

Отметим, что со звездами часто встречаются курьезные и опасные ситуации. К примеру, солист Quest Pistols Антон Савлепов упал со сцены прямо вниз головой.

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Дата публикации
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