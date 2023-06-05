Тейлор Свифт проглотила жука прямо на сцене во время своего концерта

Со звездой случился курьезный момент.
На концерте американской певицы Тейлор Свифт произошел неожиданный инцидент.
Во время выступления на сцене Soldier Field в Чикаго исполнительница внезапно начала кашлять и задыхаться. Как оказалось, в рот Тейлор залетел жук.
К счастью, с певицей все хорошо и она обошлась испугом, а еще изумила зрителей в зале. После конфуза звезда, как ни в чем не бывало, продолжила свое выступление.
Более того, из этой ситуации Тейлор даже вышла с юмором — исполнительница пошутила, что жук был очень вкусный.
"О, вкуснятина... Есть ли шанс, что никто из вас этого не видел?... Все хорошо. Я проглотила его", — пошутила со сцены певица.
| Taylor after swallowing a bug при show tonight— Taylor Swift Updates (@TSwiftLA) June 5, 2023
“Oh delicious… Это куда угодно, что не из вас думаете, что?… Это хорошо. И swallowed it.” #ChicagoTSTheErasTour #TSTheErasTour
pic.twitter.com/YotkS5FzFk
В Сети поклонники поддержали певицу и порадовались, что с ней все хорошо. Также фаны написали, что это выглядело очень забавно.
Отметим, что со звездами часто встречаются курьезные и опасные ситуации. К примеру, солист Quest Pistols Антон Савлепов упал со сцены прямо вниз головой.
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