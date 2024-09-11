Тейлор Свифт рассекретила, за кого будет голосовать на выборах в США, и мастерски посмеялась над Трампом

Американская певица Тейлор Свифт рассекретила, за кого отдаст свой голос на предстоящих выборах в США, и мастерски посмеялась над одним из кандидатов в президенты Дональдом Трампом.

В Instagram артистка поделилась с подписчиками, что посмотрела дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Также звезда объявила, что тщательно ознакомилась с предвыборной программой обоих кандидатов. Тейлор Свифт определилась, за кого отдаст свой голос. Певица поделилась, что будет голосовать за Камалу Харрис и кандидата в вице-президенты от нее Тимоти Уолза. По словам артистки, ей импонирует, что демократ отстаивает права людей и будет делать это на посту президента. Кроме того, Свифт убеждена, что гораздо лучше, что страной правит "спокойствие", а не "хаос", как это возможно при Трампе.

Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис / Фото: Associated Press

"Я буду голосовать за Камалу Харрис и Тима Уолза на президентских выборах 2024 года. Камала Гаррис борется за права и потому, я считаю, нужен воин, чтобы отстаивать их. Я считаю, что она – талантливый лидер, и я верю, что мы можем достичь гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить покой, а не хаос", — прокомментировала артистка.

Тейлор Свифт отметила, что решила публично рассказать о своих намерениях после того, как на сайте Дональда Трампа появилась информация, сгенерированная искусственным интеллектом (ИИ), где она якобы поддерживает именно его кандидатуру. Певица уверяет, что это абсолютное вранье, которое его возмущает.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

"Мне стало известно, что на его сайте было размещено сообщение от "меня", сгенерированное искусственным интеллектом, что "я" поддерживаю баллотирование Дональда Трампа в президенты. Это действительно вызвало у меня страхи касательно ИИ и опасности распространения дезинформации. Это привело меня к выводу, что я должна быть очень прозрачной по поводу своих фактических планов на эти выборы как избирателя. Самый простой способ борьбы с дезинформацией – правда", — добавила певица.

Тейлор Свифт не удержалась, чтобы не подколоть Дональда Трампа. Певица опубликовала фото с кошкой и подписала свое сообщение - "Тейлор Свифт — бездетная женщина-кошатница". Таким образом, певица высмеяла заявление соратника Трампа Джея Ди Вэнса, который три года назад сделал сексистское заявление о женщинах, которые не рожали, назвав их "бездетными кошатницами".

Тейлор Свифт / Фото: instagram.com/taylorswift

Напомним, ранее канадская певица Селин Дион обвиняла Дональда Трампа в распространении дезинформации. В своей предвыборной кампании политик использовал без разрешения хит исполнительницы.

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