Тейлор Свифт сыграла "свадьбу века" и наделала шума: перекрытые улицы, звездные гости и толпы

Свадьба Тейлор Свифт и Тревиса Келса

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Американская узорница Тейлор Свифт официально стала женой известного американского футболиста Тревиса Келса.

Возлюбленные узаконили отношения 3 июля на грандиозной церемонии в нью-йоркском спортивном комплексе Madison Square Garden. Говорят, что для его аренды молодоженам пришлось потратить несколько десятков миллионов долларов. Культовая арена вместимостью 20 тысяч мест особенна отсутствием окон и подземных точек доступа. За день до свадьбы молодожены отыграли также и pre-party.

Свадьба Тейлор Свифт и Тревиса Келса — арена Madison Square Garden / © Associated Press

Свадьба Тейлор Свифт и Тревиса Келса — арена Madison Square Garden / © Associated Press

Двухдневную свадьбу уже успели окрестить «событием века». По данным американских СМИ, на празднике присутствовало около тысячи гостей — от голливудских знаменитостей до спортивных звезд. Для частной вечеринки с размахом молодожены перекрыли оживленные улицы вокруг популярной арены в Нью-Йорке, чтобы обеспечить себе и всем приглашенным комфорт, пишет BBC.

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Особое внимание привлек свадебный наряд невесты. Для Тейлор создали эксклюзивное платье от модного дома Christian Dior. Дополнили образ украшения от Cartier и обуви от Christian Louboutin. Однако официальных фото певица-миллиардер пока не публиковала, как и ее жених и гости. Так что в Сети почти невозможно увидеть ни ее образа, ни атмосферы изнутри арены.

Свадьба Тейлор Свифт и Тревиса Келса — улицы Нью-Йорка / © Associated Press

Свадьба Тейлор Свифт и Тревиса Келса — улицы Нью-Йорка / © Associated Press

Церемонию провел давний друг пары — актер и комик Адам Сэндлер. В то же время молодожены отказались от традиционных дружек и дружбы. Почетным свидетелем Тейлор стал ее брат Остин Свифт, а свидетелем со стороны жениха — его брат, бывший футболист Джейсон Келс.

Среди гостей были замечены Брэдли Купер, Эд Ширан и Черри Сиборн, Зои Кравиц, Хью Грант, Джейсон Судейкис, Лена Данхэм, Карли Клос, Джиджи Хадид, Итан Гоук, Джимми Феллон, Камила Кабельо, а также многие другие спортсмены и друзья пары.

Несмотря на масштабность события, молодоженам удалось сохранить интригу. В Сеть до сих пор почти не попали кадры самой церемонии, а гости прибывали на арену в кортежах из черных внедорожников с затемненными окнами, которые заезжали за специальный занавес. Безопасность вокруг тщательно контролировалась полицией.

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Свадьба Тейлор Свифт и Тревиса Келса — кортежи / © Associated Press

Тем не менее, возле арены собрались сотни фанатов певицы. Поклонники пели ее хиты, выкрикивали поздравления, вылезали на конструкции, надеясь хоть краем глаза увидеть молодоженов. А по завершении церемонии на экранах возле Madison Square Garden засветилась надпись: «JUST&T MARRIED». И это мгновенно вызвало овации и стало одним из самых обсуждаемых моментов свадьбы. Ибо именно это едва ли не единственное, что фанаты смогли увидеть во время церемонии и унять интерес.

Свадьба Тейлор Свифт и Тревиса Келса — фанаты / © Associated Press

Свадьба Тейлор Свифт и Тревиса Келса — фанаты / © Associated Press

Интересно, что накануне громкой свадьбы парочка задонатила 26 миллионов долларов более 20 разным благотворительным организациям.

Напомним, недавно сын актрисы Памелы Андерсон также сыграл свадьбу. Дилан Джаггер Ли заключил брак в живописном французском Сен-Тропе и показал первые фото церемонии.

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