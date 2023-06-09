The Hardkiss и TVORCHI покорили Сеть первым совместным треком: "Космическая премьера"

Украинская группа The Hardkiss и дуэт TVORCHI удивили поклонников совместной премьеры.

Исполнители планировали представить новую композицию "Мечтатели" еще неделю назад, однако из-за трагических событий в Украине откладывали релиз. Впрочем, после долгих раздумий, The Hardkiss и TVORCHI все же решили представить песню и вдохновить своих фанатов.

"Не так мы планировали представить нашу совместную работу, которую начали готовить еще в 2021 году. Не так мы планировали ее представить еще неделю назад. Но, надеемся, что сегодня она подарит кому-то веру. Должны работать дальше и мечтать", — рассказали о премьера TVORCHI.

Сеть положительно отреагировала на столь неожиданную коллаборацию от музыкантов. Поклонники остались в восторге от такого плодотворного музыкального сотрудничества и надеются, что совсем скоро услышат еще хиты от групп: "Какой классный саунд", "Воу-воу, уже стоит на повторе", "Новый хит моего плейлиста", "Что-то уникально новое", "Крутая неожиданность", "Космическая премьера".

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