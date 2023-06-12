The Hardkiss и TVORCHI в атмосферном клипе превратились в мечтателей и захватили загадочным сюжетом

Украинские коллективы The Hardkiss и TVORCHI выпустили атмосферный клип, в котором превратились в мечтателей-путешественников и покоряли загадочными приключениями.

В частности, артисты представили видеоработу на их совместную композицию "Мрійники". Идея трека у The Hardkiss и TVORCHI возникла еще два года назад. Впрочем, презентовали коллективы композицию только сейчас. Она оказалась очень актуальной, ведь объединяться и мечтать в трудные времена является просто необходимостью.

The Hardkiss и TVORCHI

"Вызовы нового сумасшедшего мира преодолеют только мечтатели. Как показывает реальность, в нашей жизни возможно все… Тем, кто отчаянно верит в светлое, сильным и смелым выпала судьба объединиться и создавать новое будущее", — отметили музыканты.

The Hardkiss и TVORCHI уже представили клип на композицию "Мрійники", режиссером которого стала Ната Иванова. В основе загадочного сюжета лежит история четырех путешественников-мечтателей, которым высшие силы приготовили вызов – объединиться, чтобы найти источник силы.

Напомним, недавно новым клипом порадовала фанатов певица Алина Гросу. Исполнительница выпустила песню "Грозами" и сняла на нее яркое видео прямо на телефон, а затем самостоятельно смонтировала.

Читайте также: