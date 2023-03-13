The Hardkiss выпустил клип в стиле ретро на рок-версию хита Гайтаны "Два вікна"

Украинская группа The Hardkiss вслед за премьерой рок-кавера на хит певицы Гайтаны "Два вікна" представила и клип к нему.

Режиссером видео выступил креативный продюсер The Hardkiss Валерий "Вал" Бебко. В клипе предстают только музыканты группы и фронтвумен Юлия Санина, появившаяся в видео в рубашке, имитирующей окрас тигра и брюках с принтом зебры. Видео дополняют визуальные эффекты.

В свою очередь поклонники The Hardkiss признались, что они в восторге от рок-версии хита Гайтаны, но визуальный ряд вызвал определенные споры. Мол, от The Hardkiss фаны ждали прорыва. В свою очередь Юлия Санина объяснила, что этот клип был задуман под ретро. Таким образом музыканты отдали честь стилю, в котором снимали музыкальные видеоработы в начале 2000-х.

Певицу поддержали пользователи: "сейчас есть такой тренд в TikTok. Пов: любой рок-клип ранних 2000. И там на видео то же, что и здесь", "мне очень зашел и клип, и кавер. И очень нравится, что группа экспериментирует в разных жанрах как в музыке, так и в клипах", "очень крутая задумка в клипе".

Напомним, на днях стало известно о том, что фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина стала одной из ведущих международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в Ливерпуле, Великобритания. Артистка поделилась, как проходила кастинг и своими эмоциями от грядущего события.

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