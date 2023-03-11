The Hardkiss выпустил мощную рок-версию хита Гайтаны "Два вікна"

Украинская рок-группа The Hardkiss порадовала поклонников выпуском музыкальной новинки.

На официальном YouTube канале коллектива появилась их кавер-версия на хит певицы Гайтаны "Два вікна". The Hardkiss придали композиции более мощного, рокового звучания.

Кстати, впервые трек "Два вікна" в исполнении The Hardkiss прозвучал в 2020 году на концерте ко Дню Независимости Украины. Тогда коллектив выступил вместе с Джамалой и вместе с ней также исполнил хит звезды "1944" в новой аранжировке.

Поклонники The Hardkiss остались в восторге от рок-версии песни: "Божественно! Любовь с первой ноты! На повторе весь день, я давно ничего не слушала!", "Новое любимое исполнение этой песни", "Какая волна позитива меня поглотила. Столько теплых воспоминаний с мирных, счастливых времен", "Крутой кавер! Круто, что кавер и оригинал песни звучат вообще по-разному!", "Впервые эту песню услышал на "Голосе страны", когда Гайтана ее исполняла с участником, но Юля добавляет многое от себя и это звучит наравне с оригиналом".

Отметим, что песня "Два вікна" была написана Гайтаной и ее продюсером Эдуардом Климом. Композиция вошла в третий студийный альбом Гайтаны под названием "Капли дождя", который вышел в 2007 году.

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