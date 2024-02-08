The HARDKISS выпустили эмоциональный клип, снятый в Киеве: "Ох какой нерв в песне"

Украинская группа The HARDKISS выпустила новый клип на эмоциональную композицию "Тільки там".

Как отметили поклонники коллектива, видео было снято в лучших традициях The HARDKISS. В видео присутствует много символизма. По словам фронтвумен группы Юлии Саниной, клип является определенным дневником историй, которые удалось собрать за последние полгода.

Здесь и кадры любимого Киева, эпизоды репетиций и путешествий, личные переживания и трансформации.

"Клип — это дневник эмоций, переживаний. Там очень много кадров, локаций. Мы снимали этот клип много времени для того, чтобы передать разные моменты. Это микрофильм, маленькие фильмы, собранные в один фильм, чтобы передать, что такое жизнь и из чего она состоит", — прокомментировала Санина в "Сніданку з 1+1".

Также исполнительница посоветовала дослушать композицию до конца, поскольку в концовке трека есть важное послание:

"В конце песни речитатив. Мы думали, как закончить песню, или еще раз повторять припев. Но решили, что я должна сказать. Я проговариваю там очень важные слова, которые, надеюсь, поддержат всех", — сказала Санина.

В свою очередь поклонники The HARDKISS признались, что трек вызвал у них кучу эмоций:

Ох какой нерв в песне. С видеорядом это просто мурашки… Каждый находит в песне и клипе что-то свое... Жизненная песня

Невероятный клип столько локаций, образов. Все на самом высоком уровне. Песня очень чувственная, Юлия, спасибо за такую прекрасную работу

Сижу в ванной, и рыдаю. Дети стучат, а я не могу взять себя в руки… Спасибо, родные… Ваш музыкальный интеллект, как всегда, безграничный

Напомним, недавно в Сети стали распространяться слухи о якобы разводе Юлии Саниной с мужем, креативным продюсером The HARDKISS Валерием Бебко. Санина уже успела прокомментировать эти слухи ТСН.ua

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