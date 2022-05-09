The Rasmus и Kalush Orchestra спели вместе Stefania и ошеломили фанов – видео

Участники "Евровидения-2022", украинская группа Kalush Orchestra и легендарные финские рок-звезды The Rasmus спели вместе.
Коллективы встретились во время официального открытия музыкального конкурса, состоявшегося 8 мая в Турине.
За кулисами они исполнили конкурсную песню представителей Украины Stefania, а также отрывок из In the shadows.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Евровидение Украина".
Еврофаны были в восторге от такого дуэта. Об этом они написали в комментариях под видео.
- Если бы у The Rasmus были сопилки в мелодии как здесь, то они бы победили. Они добавляют такого шарма...
- The Rasmus поет по-украински — теперь я видела все. Нет, не все, пусть еще Украина победит в войне!
- Как круто вышло! The Rasmus – одна из моих любимых групп, и как же это приятно видеть такую классную от них поддержку!
- Спасибо, The Rasmus! Это действительно крутая коллаборация!!!
- Всегда восхищалась этой группой. Хотя мне уже 50. И даже удалось побывать на их выступлении в Тернополе. Поэтому еще более приятно, что Украину поддерживают действительно талантливые и умные люди.
Напомним, на днях легендарный The Rasmus перепел Stefania группы Kalush Orchestra. На видео, которое появилось в Сети, рокеры едут в машине и поют припев украинского хита.
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