The Rasmus и Kalush Orchestra / скриншот с видео

The Rasmus и Kalush Orchestra спели вместе Stefania и ошеломили фанов – видео

Участники "Евровидения-2022", украинская группа Kalush Orchestra и легендарные финские рок-звезды The Rasmus спели вместе.

Коллективы встретились во время официального открытия музыкального конкурса, состоявшегося 8 мая в Турине.

За кулисами они исполнили конкурсную песню представителей Украины Stefania, а также отрывок из In the shadows.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Евровидение Украина".

Еврофаны были в восторге от такого дуэта. Об этом они написали в комментариях под видео.

Если бы у The Rasmus были сопилки в мелодии как здесь, то они бы победили. Они добавляют такого шарма...

The Rasmus поет по-украински — теперь я видела все. Нет, не все, пусть еще Украина победит в войне!

Как круто вышло! The Rasmus – одна из моих любимых групп, и как же это приятно видеть такую классную от них поддержку!

Спасибо, The Rasmus! Это действительно крутая коллаборация!!!

Всегда восхищалась этой группой. Хотя мне уже 50. И даже удалось побывать на их выступлении в Тернополе. Поэтому еще более приятно, что Украину поддерживают действительно талантливые и умные люди.

Напомним, на днях легендарный The Rasmus перепел Stefania группы Kalush Orchestra. На видео, которое появилось в Сети, рокеры едут в машине и поют припев украинского хита.

Как идет подготовка к "Евровидению – 2022"

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