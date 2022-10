The Rasmus мощно спели на украинском языке – видео

Финский коллектив спел куплет хита "In The Shadows Of Ukraine".

Культовая финская группа The Rasmus мощно спел на украинском языке.

В частности, в песне "In The Shadows Of Ukraine", которую финны выпустили вместе с украинским коллективом, есть куплет, который звучит на украинском. Музыканты признавались, что часть пели с Kalush Orchestra.

В своем TikTok артисты решили подтвердить свои слова и показали видео, как тренировались петь на украинском, чтобы записать соответствующий куплет.

"Вот так мы репетировали текст, чтобы записать эту часть!" – говорится в описании под роликом.

Интернет-пользователи были приятно удивлены. Они засыпали музыкантов комплиментами и поделились своими впечатлениями от видео:

Я слушаю вас с 2000-х годов... Я счастлива быть свидетелем этого момента. Спасибо! И большое уважение вам друзья!

У меня мурашки по коже. Какие же они классные

Вы невероятны, вам очень хорошо удается петь на украинском!

Отметим, в прошлую пятницу украинская группа Kalush Orchestra выпустила композицию, сделанную вместе с финским коллективом The Rasmus. Музыканты записали совместную коллаборацию на легендарную песню "In The Shadows", которая в новой версии называется "In The Shadows Of Ukraine".

Читайте также: