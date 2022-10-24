The Rasmus мощно спели на украинском языке – видео

Финский коллектив спел куплет хита "In The Shadows Of Ukraine".
Культовая финская группа The Rasmus мощно спел на украинском языке.
В частности, в песне "In The Shadows Of Ukraine", которую финны выпустили вместе с украинским коллективом, есть куплет, который звучит на украинском. Музыканты признавались, что часть пели с Kalush Orchestra.
В своем TikTok артисты решили подтвердить свои слова и показали видео, как тренировались петь на украинском, чтобы записать соответствующий куплет.
@therasmusofficial @KALUSH ♬ alkuperäinen ääni — therasmusofficial
"Вот так мы репетировали текст, чтобы записать эту часть!" – говорится в описании под роликом.
Интернет-пользователи были приятно удивлены. Они засыпали музыкантов комплиментами и поделились своими впечатлениями от видео:
- Я слушаю вас с 2000-х годов... Я счастлива быть свидетелем этого момента. Спасибо! И большое уважение вам друзья!
- У меня мурашки по коже. Какие же они классные
- Вы невероятны, вам очень хорошо удается петь на украинском!
Отметим, в прошлую пятницу украинская группа Kalush Orchestra выпустила композицию, сделанную вместе с финским коллективом The Rasmus. Музыканты записали совместную коллаборацию на легендарную песню "In The Shadows", которая в новой версии называется "In The Shadows Of Ukraine".
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